 

В мавзолее Ленина впервые в истории проведут бал отличников

24.01.2025, 19:33, Разное
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Власти столицы объявили о проведении уникального мероприятия – бала отличников в мавзолее Владимира Ильича Ленина. Впервые за всю усыпальница превратится в площадку для торжественного вечера, где соберутся лучшие ученики страны.

Приглашения на мероприятие получили отличники учёбы и победители олимпиад из всех 92 регионов России. Организаторы обещают, что вечер будет незабываемым: гостей ждут выступления известных артистов, конкурсы и, конечно же, танцы под живую музыку.

«Мы надеемся, что этот бал станет ежегодной традицией и привлечет внимание молодежи к нашему великому наследию», – заявил представитель мэрии Москвы Иван Алексашин. Он также добавил, что самого Ленина по случаю праздника украсят гирляндами, чтобы создать праздничную атмосферу.

Если эксперимент сочтут удачным, бал отличников в мавзолее Ленина станет ежегодным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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