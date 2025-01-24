В мавзолее Ленина впервые в истории проведут бал отличников

Власти столицы объявили о проведении уникального мероприятия – бала отличников в мавзолее Владимира Ильича Ленина. Впервые за всю усыпальница превратится в площадку для торжественного вечера, где соберутся лучшие ученики страны.

Приглашения на мероприятие получили отличники учёбы и победители олимпиад из всех 92 регионов России. Организаторы обещают, что вечер будет незабываемым: гостей ждут выступления известных артистов, конкурсы и, конечно же, танцы под живую музыку.

«Мы надеемся, что этот бал станет ежегодной традицией и привлечет внимание молодежи к нашему великому наследию», – заявил представитель мэрии Москвы Иван Алексашин. Он также добавил, что самого Ленина по случаю праздника украсят гирляндами, чтобы создать праздничную атмосферу.

Если эксперимент сочтут удачным, бал отличников в мавзолее Ленина станет ежегодным.

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