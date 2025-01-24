На Марсе обнаружили загадочные тёмные области

Космический аппарат «Марс-Экспресс» Европейского космического агентства (ЕКА) предоставил изображения тёмной «загадочной местности» на поверхности Марса. Эти снимки, сделанные в апреле 2024 года с помощью стереокамеры высокого разрешения (HRSC), были получены после того, как в начале года на Красной планете сошёл снежный покров.

Фото из открытых источников / ESA/DLR/FU Berlin

На фотографиях видны необычные природные образования, возникшие в результате климатических изменений, связанных с марсианской зимой. Ледяной покров из замёрзшего углекислого газа и воды покрывает Южный полюс Марса, но вместо того чтобы создавать влажную весну, сухой климат планеты приводит к сублимации льда — процессу, при котором лёд переходит в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. В тёплые месяцы эти газы поднимаются в разрежённую атмосферу, а затем снова конденсируются, когда температура начинает понижаться.

Марс, находящийся дальше от Солнца, чем Земля, имеет значительно более холодный климат. Южная ледяная шапка простирается до широты, примерно соответствующей расстоянию от Северного полюса Земли до Шотландии. На полученных снимках можно увидеть слоистые отложения, образовавшиеся в результате замерзания льда с захваченными частицами, которые остались после сублимации.

Учёные первоначально были смущены тёмными областями на изображениях и назвали их «загадочным рельефом». Этот тип рельефа образуется в результате циклов замерзания и оттаивания льда, аналогично тем, что можно наблюдать в арктических и антарктических регионах Земли. На поверхности формируются многоугольные структуры, которые напоминают странные чешуйки.

Тёмные пылевые отложения, рассекающие поверхность на десятки и сотни метров, образуются в результате сочетания ветров и весенней оттепели. Солнечные лучи проникают через лёд, нагревая почву под ним, что приводит к образованию газового кармана высокого давления. Когда давление становится слишком высоким, газ вырывается наружу, унося с собой пыль и формируя тёмные веера на поверхности.

Кроме того, весной из этих тёмных отложений образуется новый слой пыли. Поскольку они находятся подо льдом, пыль оседает на участках, которые остаются покрытыми льдом. Тёмные цвета поглощают больше солнечного света, что приводит к более быстрому нагреву пыли по сравнению с льдом. Это может ускорять сублимацию, а также приводить к образованию нового слоя льда поверх образовавшихся пустот.

«Марс-Экспресс», запущенный в июне 2003 года, продолжает исследовать Красную планету, несмотря на неудачу с посадкой спускаемого аппарата. За время своей миссии он сделал множество открытий, включая обнаружение аммиака и метана в марсианской атмосфере, а также развеял миф о «лице на Марсе», которое оказалось оптической иллюзией.