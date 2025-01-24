Мнение: Миф о пирожных вместо хлеба, питание за 300 рублей в день и переобувшиеся бодипозитивщицы

1. Легендарный миф леваков про фразу «если у них нет хлеба — пусть едят пирожные», приписываемую французской королеве Марии-Антуанетте, разбирает Павел Шипилин. Миф придумали и распространили французские революционеры тех времён, причём сама фраза восходит к сочинениям известного левого философа, да и тогдашнюю историческую ситуацию с хлебом и пирожными пропагандисты здорово исказили (ссылка):



«Нет хлеба — пусть едят пирожные», — легкомысленно воскликнула Мария-Антуанетта, демонстрируя полную неосведомленность о нужде, в которой живет народ. И поплатилась за это жизнью.

Однако последняя королева Франции не произносила знаменитого афоризма, это ей приписали. Жан-Жака Руссо, упомянувшего об эпизоде в своей «Исповеди», смело можно считать участником информационной войны того времени.

Австриячку Марию-Антуанетту французы не любили. О ней рассказывали грубые анекдоты и считалось, что иностранка равнодушна к местному населению, не знает о голодающих крестьянах и держит под каблуком короля. В частности, говорили, что именно ее имел в виду предтеча Великой французской революции Жан-Жак Руссо, когда написал в своей «Исповеди» о некоей принцессе, которая в ответ на замечание о том, что у народа нет хлеба, равнодушно бросила: «Qu’ils mangent de la brioche» («Пусть едят бриоши»).

Бриошь — это хлеб из дорогой муки. Замена на пирожные произошла позже и уже не во Франции, а когда афоризм разлетелся по миру.

Исследователи фразы приходят к выводу, что Мария-Антуанетта вряд ли могла быть ее автором. Хотя бы потому, что свою запись Руссо сделал за пару лет до 1770 года, когда австрийская принцесса приехала Париж, чтобы выйти замуж и взойти на французский трон.

Кроме того, сама Мария-Антуанетта занималась благотворительностью и сочувственно относилась к неимущим. Так что выражение не соответствовало её характеру.

Но, как известно, оружие информационных войн вовсе не правда, а правдоподобная ложь.

В феврале 1917 года кто-то умело пустил слух о катастрофической нехватке хлеба в Петрограде, чего не было и в помине — перебои были вызваны срывом графика грузовых перевозок из-за снежных заносов. Хлебные бунты, возникшие на пустом месте, привели к отречению царя от престола.

Из-за слуха о золотом унитазе Януковича доверчивая и глупая толпа разнесла в пух и прах собственную страну. Но унитаза так и не нашли.

Американцы уверенно поведали миру об оружии массового поражения в Ираке, и мир перестал возражать против того, чтобы разнести в пух и прах страну чужую. И вновь поиски главной причины вторжения оказались тщетными. <…>

Но в случае с афоризмом о дорогих бриошах вместо дешёвого хлеба все ещё хуже и неприличнее. Ибо если бы Мария-Антуанетта даже так сказала, то это бы свидетельствовало, скорее, о её заботе о голодных, а вовсе не о беспечности развращенной и далекой от народа королеве. И вот почему.

Жан-Жак Руссо, в отличие от безумной толпы, не мог не знать, что закон того времени предписывал французским пекарям продавать бриоши по цене дешевого хлеба, когда он заканчивался. И направлен был именно против голодных бунтов, так как пекари предпочитали выпекать дорогие бриоши, чтобы получать больше прибыли.

Во фразе «Qu’ils mangent de la brioche» нет легкомысленности — в ней содержится недоумение юридически грамотного человека, который хорошо знаком с проблемой. Её реальный смысл можно сформулировать так: «Почему люди не покупают бриоши, когда заканчивается хлеб? Никто не должен голодать, ведь мы приняли специальный закон, чтобы заставить ловких пекарей выпекать достаточное количество хлеба».

Добавлю к этому, что реплика «пусть едят пирожные» всё же была произнесена и в реальной жизни. Однако произошло это не во Франции, а значительно позже, в СССР. В 1962 году, после очередного повышения цен, сталевары собрались у заводского управления, требуя повысить им зарплату. Советские рабочие выкрикивали: «на что нам жить дальше?». Вскоре вышел директор завода, товарищ Курочкин. Услышав, что рабочим не на что купить еду, он решил разрядить обстановку и пошутил, указав на лоток с пирожками: «нет денег на пирожки с мясом — ешьте с ливером». После этих слов голодные рабочие взбунтовались, и подавление их бунта армией вошло в историю как Новочеркасский расстрел.

2. Обеспечить своей семье полноценное питание можно за 300 рублей в день на человека, пишет keleg (ссылка), проживающий, между прочим, в Иркутской области – далеко не самом дешёвом для жизни регионе России. Лично я трачу на еду несколько больше, однако опыт подсказывает мне, что в таких вопросах экспериментаторам можно доверять. Проще говоря, если keleg пишет, что у него траты такие-то и такие-то, я склонен считать эти расчёты верными — ему-то виднее, сколько он тратит на еду, в конце концов:

Как оказалось, очень многие не верят, что такое возможно — но вот год прошел, и вполне всё получилось, дети даже привыкли и требуют от меня привычной еды «по расписанию» да и сам я, с совершенно убитым послеоперационным желудком, вполне жив и работоспособен.

Итак, секрета никакого нет — гречка! Как её варить, я здесь как-то писал, у нас она на завтрак пять дней в неделю, с молоком, соевым соусом или кетчупом по вкусу. А другие два дня, среду-пятницу, завтракаем вареным и поджаренным рисом. Вся жарка на не слишком большом огне, чтоб подсолнечное масло не дымило — тогда получается вполне диетично. Гречку иногда тоже с луком и соевым соусом жарим, если с завтрака осталась.

Обед у нас в основном полуфабрикатный, пельмени или позы (дорогие, категории «А»), два дня в неделю — «легкий» борщ без мяса (капуста, картошка, поджаренные морковь и свекла). Также обычный витаминный салат — квашенная капуста с нерафинированным подсолнечным маслом и луком. Сметана опять же.

Ужин — жаренная картошка или вареные и поджаренные потом макароны.

Перекусы — чай с молоком, сахаром и бутербродами (масло по ГОСТ, маргарин запрещён), бывает яичница с луком.

Дополнительный плюс в том, что если кормить детей простыми недорогими продуктами, требующими, однако, некоторых усилий в приготовлении, можно быстро научить подрастающее поколение готовить самостоятельно. Если только роботы-кухарки не распространятся массово, это, безусловно, им пригодится.

3. Бодипозитив оказался на грани запрета не только в России (ссылка), но и на Западе.

Западные модные агентства растеряли интерес к полным моделям и вновь начали эксплуатировать болезненно худых. На этот раз причина не в пришествии Дональда Трампа, жена которого имеет традиционную модельную внешность, а в таблетках для похудения «Оземпик», которые быстро делают людей худыми, пусть и с серьёзными побочками.

Возникла курьёзная ситуация: многие бодипозитивные модели, которые раньше были «в теле» из-за отвращение к диетам и физическим нагрузкам, пришли с помощью таблеток в хорошую форму, переобулись (точнее, переоделись) и… пропагандируют ЗОЖ, рассказывая своим симпам, как славно им живётся с двузначной цифрой на весах (ссылка).

Если бы я был теоретиком заговоров, я бы заподозрил тут руку западных фармкомпаний, которые вначале разрекламировали бодипозитив, а теперь предлагают всем растолстевшим худеть, обращаясь к той же самой аудитории устами зачастую тех же самых «инфлюэнсерок».

На всякий случай: этот пост не является рекламой «Оземпика» и прочих подобных средств. Они имеют серьёзные побочные эффекты: от желудочно-кишечных расстройств и снижения потенции до заболеваний желчного пузыря и щитовидной железы. Советуйтесь по медицинским вопросам такого рода не с блогером, который даже живот-то нормальный ещё не успел себе наесть, а с профессиональными врачами.