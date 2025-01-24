 

Путин рассказал, что Москва выполнила все обязательства по созданию кластера МГУ

24.01.2025, 18:50, Разное
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Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что не все запланированные работы по формированию инновационного кластера МГУ и реконструкции основного корпуса университета были завершены. Лишь столичные власти, по словам Владимира Путина, довели свои задачи до конца, об этом он заявил на заседании попечительского совета МГУ.

“На прошлом заседании попечительского совета в декабре 2020 года было принято решение завершить формирование инновационной долины “Воробьевы горы” к нынешнему юбилею МГУ, – напомнил Путин. – Не все намеченные планы удалось выполнить. Так же, как и капитальный ремонт главного здания, ряда учебных корпусов и общежитий”.

Президент также обратил внимание на то, что свои обязательства по проекту создания интонационной долины в полном объеме выполнило только правительство Москвы. Именно он построило флагманский кластер “Ломоносов”. Кроме того была сформирована необходимая дорожная сеть и проведено комплексное благоустройство территории.


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