 

Почему с возрастом кажется, что время летит быстрее: научные объяснения

24.01.2025, 18:20, Разное
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С возрастом многие из нас замечают, что время, казалось бы, уходит быстрее. Годы пролетают незаметно, а летние каникулы, которые в детстве казались бесконечными, теперь сливаются в одну сплошную череду. Но что стоит за этим феноменом? Ученые и психологи предлагают несколько интересных теорий.

Фото из открытых источников

Одной из ключевых идей является то, как мы воспринимаем новую информацию. Психолог Роберт Орнстайн в своих экспериментах 1960-х годов показал, что восприятие времени зависит от количества обрабатываемой информации. Испытуемые, смотревшие на более интересные диаграммы, отмечали, что время их просмотра казалось дольше. Это подтверждает, что насыщенные события и новые впечатления замедляют восприятие времени.

Старший преподаватель математической биологии Кристиан Йейтс из Университете Бата утверждает, что с возрастом мы становимся менее восприимчивыми к деталям окружающего мира. Пока дети с восторгом исследуют новое, взрослые часто застревают в рутине, что приводит к снижению умственной активности и, как следствие, к быстрому течению времени.

Профессор Адриан Бежан из Университета Дьюка добавляет, что с возрастом наш мозг обрабатывает информацию медленнее. Это связано с изменениями в структуре нейронов и нервных путей. В юности мы воспринимаем больше образов за день, что создает иллюзию более длительного времени.

Еще одна интересная теория касается пропорциональности: год для 75-летнего человека кажется короче, чем для десятилетнего ребенка. Это связано с тем, что у пожилых людей уже есть огромный опыт, с которым они сравнивают каждый новый год.

Исследователи Муиренн Айриш и Клэр О’Каллаган подчеркивают, что память играет ключевую роль в восприятии времени. Чем яснее и насыщеннее наши воспоминания, тем дольше, по ощущениям, проходит время.

Выходит, что наше восприятие времени меняется в зависимости от количества новых и интересных событий в жизни. Так что, возможно, стоит стремиться к новым впечатлениям и приключениям, чтобы замедлить бег времени и сделать жизнь более насыщенной.


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