 

Россиянам предоставят дополнительные 10 выходных в честь Китайского Нового года

24.01.2025, 17:33, Разное
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Министерство труда РФ объявило о введении дополнительных праздничных дней в связи с празднованием Китайского Нового года. В 2025 году россияне будут отдыхать 10 дней подряд в период с 29 по 7 февраля.

– Мы не можем игнорировать традиции наших стратегических партнёров, да и большинство жителей нашего Дальнего Востока – это этнические китайцы. Пусть празднование Нового года по всем календарям сразу станет доброй традицией для россиян, — пояснил решение министр труда Антон Котяков.

В честь Года Дракона всех государственных служащих обяжут выучить базовые иероглифы и научиться пользоваться палочками для еды во время обеденного перерыва. В школах введут обязательные уроки китайского языка, запуска фейерверков и складывания красных конвертов с деньгами.

В Минтруда подчеркнули, что десятидневные выходные на Китайский Новый год станут ежегодными.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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