 

Универсальный суперпульт Xring: мышка, трекпад и лазерная указка в одном устройстве

24.01.2025, 15:30, Разное
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Компания Xring представила устройство Xring D13, которое объединяет компьютерную мышку, сенсорную панель, классический ПДУ и лазерную указку в один компактный гаджет ценой в 109 долларов.

На лицевой стороне корпуса размещены кнопки беспроводной мыши и колесико прокрутки. Ниже можно обнаружить сенсорную панель, аналогичную тем, что используются в ноутбуках. Обе функции адаптированы под использование большим пальцем. Пользователь может подключить устройство к своей электронике через Bluetooth, USB-C и беспроводную сеть 2,4 ГГц.

Во время просмотра видеоконтента пульт Xring позволяет переключаться между видеороликами, регулировать громкость, прокручивать списки видео, ставить лайки, делиться и добавлять видео в закладки. Кроме того, D13 может использоваться для дистанционного управления камерой при подключении к планшету / смартфону. Также с его помощью можно перелистывать страницы электронных книг.

Все стандартные функции мыши при подключении к ПК работают, а по длительному нажатию на сенсор включается штатная лазерная указка. Литиевой АКБ емкостью 150 мА⋅ч достаточно для 10 дней автономной работы, а полная ее зарядка занимает 90 минут. Успешное завершение кампании на Kickstarter сделает D13 доступным инвесторам по цене 109 долларов США. Планируемая розничная цена составит 207 долларов.

Источник &#8212 Kickstarter


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