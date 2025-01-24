Китайские инженеры создали «самого быстрого в мире» робота-гуманоида

Китайская компания Robot Era представила своего нового двуногого робота-гуманоида STAR1, который стал самым быстрым представителем своего рода, развивая скорость более 13 километров в час. Этот результат был достигнут благодаря специальной обуви, которая позволила роботу продемонстрировать свои способности в условиях различных типов местности.

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STAR1 ростом 171 сантиметр и весом 65 килограммов стал настоящей сенсацией в мире робототехники. В рекламном видео команда разработчиков разместила двух роботов STAR1 друг напротив друга в пустыне Гоби и провела эксперимент, оснастив одного из них парой кроссовок. Результаты оказались поразительными: обутый робот смог бегать по лугам, гравийным дорогам и асфальтированным трассам, поддерживая максимальную скорость в течение 34 минут.

Достижение STAR1 стало значительным шагом вперёд по сравнению с предыдущим рекордом, установленным роботом H1 от компании Unitree, который в марте 2024 года развил скорость 12 км/ч. Несмотря на то что STAR1 использовал обувь, его предшественник H1 не мог считаться «бегущим» роботом, так как его ноги не отрывались от земли одновременно.

Успех STAR1 полностью зависит от аппаратного обеспечения с искусственным интеллектом, обладающего вычислительной мощностью 275 триллионов операций в секунду (TOPS). Для сравнения, современные ноутбуки имеют вычислительную мощность в диапазоне 45-55 TOPS. Кроме того, STAR1 обладает 12 степенями свободы, что позволяет ему выполнять широкий спектр движений и маневров.

STAR1 — это не единственный человекоподобный робот, который в последнее время привлекает внимание. В последние месяцы на рынке появились и другие впечатляющие разработки, в числе которых Optimus Gen-2 от Tesla, робот Figure 01 с искусственным интеллектом и новый Atlas от Boston Dynamics.