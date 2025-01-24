Мнение: Почему коммунистическую революцию надо устраивать за рубежом

Допустим, коммунисты устроили очередную революцию, на этот раз с учётом ошибок прошлого. Госплан работает на мощных суперкомпьютерах с троичной логикой а-ля Сетунь и точно рассчитывает, сколько рулонов туалетной бумаги в какое сельпо отгрузить. Потенциальных зрадников, таких как Горбачёв и Ельцин, опытные психологи выявляют в пионерском возрасте и пожизненно ссылают в трудовые лагеря. Многочисленные легальные артели имени товарища Сталина производят все товары народного потребления: от джинсов и видеомагнитофонов до пластинок Дип Пёрпл.

Дальше возможны четыре базовых сценария развития событий.

1. Революция в России, всё хорошо

Всё пошло именно так, как обещали коммунисты. Хорошие люди собрались вместе, ограбили и убили всех плохих людей, теперь пануют. Особенного роста уровня жизни, однако, нет. Напротив, народу приходится надолго забыть о буржуазных излишествах и напрячь жилы по примеру Павки Корчагина. Надо устранять последствия революционных пожаров, и надо спонсировать рабочий класс по всей планете: отправлять мясо на Кубу, давать невозвратные кредиты Индонезии и так далее. Оценка сценария: 3 из 5 баллов.

2. Революция в России, всё плохо

Коммунисты где-то просчитались, также несколько предателей затесались в партию на ключевые посты. После революции началась гражданская война и разруха, наступил голод. Крестьян пришлось низвести до уровня рабов и хлыстами выбивать из них зерно, чтобы накормить город. Потом подняли голову враги народа, ну и так далее, по стандартной гиблой схеме. Оценка сценария: 0 из 5 баллов.

3. Революция за рубежом, всё плохо

Коммунисты тоже просчитались, как и в предыдущем сценарии, но просчитались не в России, а в США или во Франции, например. Гражданская война, разруха и голод пришли к ним, а не к нам. Мы цокаем языком, сочувствуем смелому эксперименту, отправляем гуманитарную помощь и… зарабатываем отличные деньги на торговле с наивными простаками, которые умеют жечь покрышки, но совершенно не умеют заключать выгодные для себя деловые договора. Дополнительно к этому мы избавляемся от серьёзного геополитического противника и забираем у него рынки, которые он больше не способен держать. Оценка сценария: 5 из 5 баллов.

4. Революция за рубежом, всё хорошо

У коммунистов всё получилось, но, опять-таки, не у нас, а в США. Артели имени товарища Стейнбека шьют джинсы и собирают видеомагнитофоны, а программисты из Силиконовой долины каждый квартал едут целыми автобусами на уборку мандаринов в подшефные калифорнийские колхозы. Россия, однако, тоже не внакладе, так как мудрые светлолицые коммунисты не устраивают войн и не проявляют агрессии. Напротив, они дают нам безвозвратные кредиты, строят электростанции в Сибири и, вообще, с радостью обменивают труд американского народа на добрые улыбки и крепкие рукопожатия. Оценка сценария: 4 из 5 баллов.

Как видите, если коммунистическая революция проходит в России, то дальше мы выбираем из катастрофического и удовлетворительного сценариев, средний балл — 1,5. Если же коммунистическая революция происходит в США, то мы выбираем из хорошего и отличного сценариев, средний балл — 4,5.