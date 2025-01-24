Рупор кремлевской пропаганды: Великая Новоселка. 24.01.2025

Великая Новоселка. 24.01.2025

1. Часть гарнизона пгт осталась в фактическом окружении в южной части н.п. Сколько именно их там, пока неизвестно. ВС РФ призывают окруженных сдаваться и выходить на юг. Тем не менее сопротивление там пока продолжается. Не думаю, что пленных будет много, но они явно будут.

2. В центральной части Великой Новоселки ВС РФ расширяют зону контроля и ведут зачистку занятой части пгт.

3. Проехать в Великую Новоселку уже нельзя. Попытаться можно, но с учетом засилья FPV и огня артиллерии – это дорога в один конец. Отмечаются попытки пехоты противника отвалить в направлении Комара пешочком.

4. Среди родственников ВСУшников обороняющих Великую Новоселку усиливается публичная истерика, так как спасать гарнизон Великой Новоселки путем организованного отступления или же деблокирующих ударов никто не собирается. Его просто разменивают на время, покуда укрепляют линию обороны за Великой Новоселкой и оттягивают окончательную потерю пгт.

5. Укрепы за Великой Новоселкой есть, но они слабее тех, которые наша армия уже взломала на подступах к Великой Новоселке. Кроме того, дальше на северо-запад и запад от Великой Новоселки местность становится менее благоприятной для обороны.

Дотационность Великой Новоселки усиливается.

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Источник: Colonel Cassad

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