 

Рупор кремлевской пропаганды: Расшифрованы черные ящики лайнера разбившегося в Актау

24.01.2025, 13:55, Разное
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Сообщают, что бразильцы (как производители самолета) закончили расшифровку черных ящиков разбившегося в Актау лайнера и на следующей неделе обнародуют результаты. Там и посмотрим, насколько точна расшифровка опубликованных ранее переговоров экипажа лайнера с диспетчерами и что происходило на борту по данным приборов. Основная версия на сейчас – огонь системы ПВО по украинскому дрону, что так или иначе вызвало повреждение лайнера.

Если расшифровка черных ящиков подтвердит утечку переговоров пилотов с диспетчерами, Алиев со своими предъявами будет выглядеть очень бледно. Как уже показала публикация расшифровки, версии про взрыв баллона и птиц исходили от самого экипажа лайнера. Как и решение лететь в Актау. Собственно, после той публикации Алиев явно резко сбавил обороты.

Но, впрочем, подождем, чего там бразильцы покажут.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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