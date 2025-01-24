 

В Госдуме хотят запретить совершать преступления с применением незарегистрированного оружия

24.01.2025, 13:33, Разное
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Комитет Госдумы по внутренней безопасности и защите правопорядка разрабатывает законопроект, который запретит злоумышленникам совершать преступления с использованием незарегистрированных единиц оружия.

Как установили депутаты, такие экземпляры фигурируют в 82 процентов правонарушений, в которых применялся «огнестрел».

Парламентарии считают, что после принятия закона злоумышленникам не с чем будет идти «на дело» – достать легальное оружие сложнее, а ещё по нему легко вычислить преступника.

– Те немногие, кто после этого ещё решится совершить правонарушение, столкнутся с дополнительными последствиями – за использование незарегистрированных единиц оружия им грозит штраф в размере до 5000 рублей, – рассказал один из автороов законопроекта. – И это не единоразово, а за каждый подобный эпизод.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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