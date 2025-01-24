Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1066-й день войны

Министерство обороны РФ 24 января 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: “С 18 по 24 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. В течение недели подразделения группировки войск “Север” продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили до 2300 военнослужащих, 15 танков, в том числе два танка “Abrams” производства США, 69 боевых бронированных машин, включая американскую боевую машину пехоты “Bradley”. Уничтожены 127 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Активными действиями подразделений группировки войск “Запад” освобождены населенные пункты Новоегоровка Луганской Народной Республики и Западное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, егерской, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 3260 военнослужащих, пять танков, 35 боевых бронированных машин, в том числе десять бронетранспортеров М113 и две боевые машины пехоты “Bradley” производства США, а также 71 автомобиль. Уничтожены 49 орудий полевой артиллерии, из них 15 производства стран НАТО, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1680 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая М113 и HMMWV производства США, 21 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113 производства США, бронетранспортер “Pasi” финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии. В результате активных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1070 военнослужащих, семь танков, десять боевых бронированных машин, в том числе “MaxxPro” производства США, 14 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 46 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб “Hammer” производства Франции, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 752 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 вне зоны спецоперации. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 17 украинских военнослужащих”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41395 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20829 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20913 орудий полевой артиллерии и минометов, 30758 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 88800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.