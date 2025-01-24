Сингулярность приближается: как искусственный интеллект изменит наш мир

Понятие сингулярности, когда машины станут умнее людей, обсуждается на протяжении десятилетий. Однако с развитием алгоритмов машинного обучения и появлением программного обеспечения, способного проходить тест Тьюринга, этот вопрос становится всё более актуальным. Журналисты IFLScience рассуждают о том, насколько близки мы к созданию искусственного общего интеллекта (AGI) и какие риски это может повлечь за собой?

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Современный искусственный интеллект, основанный на больших языковых моделях (LLM), работает не так, как мы привыкли думать. Эти системы не «думают» в человеческом понимании слова. Они просто используют статистику и вероятности, чтобы предсказать, какое слово или буква следуют за предыдущими. Хотя результаты могут быть разумными, они также могут быть ошибочными и даже опасными. Как отмечают эксперты, машина не имеет разума, она лишь имитирует его.

Существуют предположения, что ИИ-системы будущего уже на подходе. Эти алгоритмы, по мнению некоторых специалистов, смогут выполнять множество задач наравне с людьми. Основатель SingularityNET Бен Гертцель на саммите AGI Summit 2024 заявил, что к 2029-2030 годам мощность отдельного компьютера будет сопоставима с вычислительной мощностью человеческого мозга. Если добавить к этому еще 10-15 лет, то один компьютер сможет обладать мощностью всего человеческого общества.

Однако такие оптимистичные прогнозы вызывают вопросы. Критики утверждают, что заявления о скором появлении AGI — это всего лишь попытка раскрутить текущие технологии и создать пузырь, который в конечном итоге лопнет. Известный «отец-основатель ИИ» Джеффри Хинтон считает, что до появления AGI осталось менее 20 лет, в то время как его коллега Йошуа Бенжио предостерегает от поспешных выводов.

Кроме того, необходимо учитывать и потенциальные опасности. Хинтон уволился из Google, выражая опасения по поводу возможных угроз, которые может представлять ИИ. Опрос показал, что треть исследователей ИИ считает, что технологии могут привести к катастрофическим последствиям. Однако сценарий «Терминатора», где машины охотятся на людей, может оказаться не самым вероятным. Опасности могут быть более приземлёнными.

Современные ИИ уже сталкиваются с обвинениями в использовании украденного искусства для обучения. В этом контексте компания OpenAI обратилась к британскому парламенту с просьбой разрешить использование произведений, защищённых авторским правом, что поднимает вопросы о правомерности их обучения. Кроме того, экологические риски, связанные с высоким потреблением ресурсов и углеродным следом, становятся всё более актуальными в условиях меняющегося климата.

Злоупотребление ИИ для создания ложных материалов и распространения дезинформации также вызывает серьёзные опасения. Создание поддельных изображений для пропагандистских целей стало проще простого, и хотя существуют методы их распознавания, с каждым годом это будет становиться всё сложнее.

В условиях отсутствия чётких правил и норм, регулирующих ИИ, важно действовать уже сейчас. Некоторые исследования утверждают, что некачественный контент, созданный ИИ, может привести к созданию ещё более некачественного контента, что в конечном итоге сделает ИИ менее полезным. Возможно, мы ещё не близки к созданию настоящего искусственного интеллекта, но есть риск, что можем оказаться на пути к созданию искусственной глупости.