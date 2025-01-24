 

“Группа Кремний ЭЛ” подтверждает атаку БПЛА, работа предприятия в Брянске приостановлена

24.01.2025, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российское АО “Группа Кремний ЭЛ” (Брянск), занимающееся производством микроэлектроники, приостановило работу после атаки БПЛА в ночь на 24 января. Об этом пишет агентство “Интерфакс”.

В официальном сообщении сказано, что было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений и склад готовой продукции.

“Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена. Пострадавших нет”, – передает пресс-служба АО “Группа Кремний ЭЛ”.

В ночь на 24 января украинские беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод и Ново-Рязанскую ТЭЦ. После атаки были зафиксированы очень сильные пожары. Судя по имеющимся данным, причинен значительный ущерб. Местные власти это не комментируют.

Помимо Рязанской области, ночь на пятницу атакам подверглись Тульская и Московская области, а также приграничные регионы России. Приостановили работу аэропорты Москвы, Казани, Нижнекамска, Пензы, Уфы, Самары, Ульяновска и Саратова.

Поступали сообщения об ударах по военному аэродрому “Дягилево” в Рязани и оборонному заводу “Кремний ЭЛ” в Брянске.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / В Тунисе мужчина поджег себя перед зданием синагоги

24.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1066-й день войны

24.01 / Российские беспилотники атаковали цели в Украине, есть жертвы

24.01 / Трамп подписал указ о рассекречивании материалов по убийствам Дж.Кеннеди, Р.Кеннеди и М.Л.Кинга

24.01 / Украинские БПЛА атаковали Рязанский НПЗ и множество других целей в РФ

24.01 / Речь Трампа в Давосе – повышение расходов стран NATO, прекращение войны в Украине “через нефть”

24.01 / Собянин сообщил об отражении атак украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

24.01 / Трамп – “Было бы здорово, если бы иранскую проблему удалось решить без ударов по нему Израиля”

23.01 / Прокурор МУС намерен запросить ордер на арест лидеров “Талибана”

23.01 / Суд признал антиконституционным указ Трампа об ограничении права на гражданство США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика