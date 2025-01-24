Ученые выяснили, как организм очищается от мёртвых клеток

Каждую секунду в нашем организме умирает около миллиона клеток. Но что происходит с этими «отходами»? Ученые из Рокфеллеровского университета в США обнаружили, что некоторые мёртвые стволовые клетки становятся пищей для своих соседей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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В ходе исследования, проведенного на волосяных фолликулах мышей, исследователи обнаружили, что живые стволовые клетки активно поглощают погибшие клетки, прежде чем к ним успевают подойти иммунные клетки (макрофаги). Это открытие, по словам биолога-клеточника Кэтрин Стюарт, демонстрирует, как клетки могут поддерживать чистоту и здоровье тканей, не расходуя при этом здоровые клетки.

«Механизм работает только тогда, когда оба рецептора принимают сигнал, на который они настроены», — объясняет Стюарт. «Если один из них отсутствует, процесс очищения останавливается. Это действительно удивительный способ поддержания чистоты в организме».

Исследование показало, что стволовые клетки волосяных фолликулов (HFSC) первыми реагируют на смерть своих соседей. Когда HFSC погибают, их быстро поглощают живые клетки, что предотвращает воспаление и защищает друг друга от избыточной активности иммунной системы. В случаях, когда клетки не могут «поедать» друг друга, их трупы мешают поддержанию пула стволовых клеток.

«Я был поражён тем, что стволовые клетки волосяных фолликулов оказались первыми, кто отреагировал на смерть соседей», — говорит Стюарт. «В коже мышей довольно много макрофагов, и они находятся совсем рядом, но именно HFSC принимают на себя эту важную роль».

Некоторые HFSC могут поглощать до шести своих умирающих соседей. Этот процесс не только помогает избавиться от «мусора», но и может перерабатывать его в энергию. Клеточный биолог Элейн Фукс подчеркивает, что после удаления мёртвых клеток HFSC быстро возвращаются к своим основным функциям — поддержанию пула стволовых клеток и созданию новых волос.

Весь этот процесс контролируется двумя рецепторами на клетках HFSC, которые действуют как переключатели. Один из них реагирует на сигналы, выделяемые умирающими клетками, а другой — на сигналы от здоровых клеток. Как только мёртвые клетки удалены, сигнал умирающей клетки исчезает, и активируется сигнал от здоровых клеток, который пишет HFSC о необходимости вернуться к нормальной деятельности.

Исследователи считают, что подобный механизм может существовать и в других тканях млекопитающих, однако для подтверждения этой гипотезы потребуется дальнейшее изучение. Тем не менее, это открытие представляет собой эффективный способ быстрого удаления отмирающих клеток и предотвращения повреждения тканей.