 

«Росэлектроника» выпустила новейшие радиационно-стойкие камеры

24.01.2025, 11:35, Разное
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Специалисты холдинга «Росэлектроника», ведущего работу под управлением «Ростеха», завершили разработку и уже запустили в массовое производство новейшие телесистемы, которые предназначены для работы в сложных условиях и отличаются устойчивостью к радиации.

Радиационно-устойчивые камеры необходимы для визуального контроля, а также мониторинга прохождения техпроцессов на энергетических и промышленных объектах с экстремальными температурными условиями и возможным радиационным фоном. В первую очередь они требуются в северных районах страны и на Дальнем Востоке.

Если точнее, устойчивые к радиационному воздействию промышленные камеры модели «Визор-871» могут без проблем переносить мгновенные гамма-излучения вплоть до 2 Мрад/час, направленные излучения до 200 Мрад, а также рабочие температуры, достигающие 120°C.

Данные устройства наделены прочным герметичным корпусом с системой ИК-подсветки, необходимой для полноценной работы камеры при недостаточной освещенности, и выдают цветные и черно-белые «картинки» с разрешением более 1000 телевизионных линий.Источник &#8212 Росэлектроника


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