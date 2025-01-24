«Росэлектроника» выпустила новейшие радиационно-стойкие камеры

Специалисты холдинга «Росэлектроника», ведущего работу под управлением «Ростеха», завершили разработку и уже запустили в массовое производство новейшие телесистемы, которые предназначены для работы в сложных условиях и отличаются устойчивостью к радиации.

Радиационно-устойчивые камеры необходимы для визуального контроля, а также мониторинга прохождения техпроцессов на энергетических и промышленных объектах с экстремальными температурными условиями и возможным радиационным фоном. В первую очередь они требуются в северных районах страны и на Дальнем Востоке.

Если точнее, устойчивые к радиационному воздействию промышленные камеры модели «Визор-871» могут без проблем переносить мгновенные гамма-излучения вплоть до 2 Мрад/час, направленные излучения до 200 Мрад, а также рабочие температуры, достигающие 120°C.

Данные устройства наделены прочным герметичным корпусом с системой ИК-подсветки, необходимой для полноценной работы камеры при недостаточной освещенности, и выдают цветные и черно-белые «картинки» с разрешением более 1000 телевизионных линий.Источник — Росэлектроника