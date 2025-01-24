 

Абхазский парламент принял закон, запрещающий туристам оставлять плохие отзывы про отели и рестораны

24.01.2025, 11:33, Разное
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Парламент Абхазии принял закон о борьбе с клеветническими измышлениями, в соответствии с которым туристы теперь не смогут оставлять плохие отзывы об отелях и ресторанах республики, а также о её жителях и «выдающихся традициях гостеприимства».

Это касается площадок для бронирования и социальных сетей, включая такие сайты как «Пикабу». Так, при 10-бальной шкале оценок гости Абхазии теперь должны выставлять не менее 8 баллов, по 5-бальной – не менее 4 баллов. Эта мера, как считают депутаты, поспособствует увеличению турпотока и укрепит репутацию страны как туристического оазиса.

– Закон направлен против недобросовестных туристов, которые тут отдыхают, пользуются всем, пользуются гостеприимством, а потом начинают гадить в интернете, начинают рассказывать, что им тут не понравилось, начинают всякие гадости выдумывать, – говорит депутат Айбан Начач, инициировавший закон. – Я знаю, о чём говорю, у меня самого отели есть, постоянно начинается нытьё – туалеты на улице им не нравятся, WiFi им бесплатный нужен, воду хотят в кране круглые сутки… Ведут себя как цари, как президенты. Так ты и плати тогда как президент, правильно я говорю?

Нарушителям грозят штрафы в размере от 100,000 рублей, при этом нарушителям не грозит запрет на въезд – после оплаты штрафа, как обещают парламентарии, нарушителей отпустят и будут ждать снова. В законе также предусмотрена ситуация, когда турист сначала покидает Абхазию, а лишь потом пишет негативный отзыв – на этот случай всем въезжающим придётся оставлять свои домашние адреса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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