 

Тёмная энергия может привести к замораживанию Вселенной

24.01.2025, 11:25, Разное
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Группа астрофизиков выдвинула гипотезу, что тёмная энергия может привести к «долгому замораживанию» Вселенной, при котором её расширение замедлится до полной остановки, оставив космос в состоянии холодного бездействия. Новое исследование опубликовано 30 сентября на платформе arXiv.

Фото из открытых источников

Тёмная энергия, составляющая около 70% от общей плотности энергии во Вселенной, была открыта в 1990-х годах и с тех пор остаётся одной из главных загадок науки. Эта загадочная сила, ускоряющая расширение Вселенной, вызывает множество вопросов. Исследования в этой области продолжаются, и учёные пытаются понять, как именно она влияет на судьбу космоса.

Согласно новой теории, предложенной исследователями, гравитация и само пространство могут быть иллюзией, а наша трёхмерная Вселенная на самом деле является двумерной. Экзотические квантовые силы на этой двумерной поверхности создают видимость гравитации и структуры, которую мы наблюдаем. Это приводит к тому, что голографическая тёмная энергия продолжает расширять Вселенную, но её влияние со временем ослабевает.

Исследователи пришли к выводу, что по мере расширения Вселенной плотность как обычной, так и тёмной материи снижается, что в конечном итоге приводит к замедлению её расширения. Вселенная достигнет своего конечного размера, но с каждым мгновением будет становиться всё холоднее, и всякая активность в ней практически прекратится. Этот сценарий, названный «долгим замораживанием», отличается от других теорий, таких как «большое замораживание» и «большой хруст».

Долгая заморозка не предвещает ничего хорошего для Вселенной. Когда расширение прекратится, не останется новых источников энергии для поддержания жизни звёзд. В конечном счёте все звёзды погаснут, а субатомные частицы будут постепенно удаляться друг от друга в холодной пустоте.


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