 

Мнение: Кто «заказал» Врублевского?

24.01.2025, 11:20, Разное
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Основатель процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский, находясь в тюремной камере СИЗО, умудрился попасть в список украинского сайта «Миротворец» за публичную поддержку в своем тюремном дневнике СВО, «Единой России» и президента России.

Обвинение требует приговорить Врублевского к 12 годам колонии общего режима по уголовному делу, от которого сильно пахнет липой.

Независимо от того, чем завершится судебный процесс в Хамовническом суде Москвы, Павел Врублевский намерен отправится на фронт в зону СВО. Заявление о намерении заключить контракт с Минобороны Врублевский написал еще в 2024 году.

Подробности в программе Кто «заказал» Врублевского?

Сайт «Судового журнала»

Кроме Ютуба посмотреть программу можно в ВКонтакте,  Рутубе или Дзене.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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