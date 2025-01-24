Во сне наше сознание может путешествовать в параллельных мирах, утверждают ученые

Ученые из Университета Харизма на островах Теркс и Кайкос выдвинули смелую гипотезу о том, что во время сновидений сознание человека может пересекать границы пространства и времени, открывая двери в альтернативные реальности. В своей статье они утверждают, что сны могут служить не только отражением нашей повседневной жизни, но и проводниками в параллельные миры, связывая нас с другими версиями самих себя.

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Сны традиционно воспринимаются как зеркала, отражающие наши желания, страхи и переживания. Однако исследователи предлагают более глубокую интерпретацию: согласно их мнению, сны могут выполнять роль порталов в альтернативные измерения или возвышенные состояния сознания. Это предположение основывается на теории мультивселенной. Эта теория предполагает, что каждое квантовое событие имеет множество возможных исходов, каждый из которых разворачивается в отдельной вселенной.

«Представьте, что вы играете в футбольный матч: в одной вселенной ваша команда выигрывает, а в другой — проигрывает. Возможно, во сне мы можем путешествовать по этим параллельным вселенным», — объясняет первый автор статьи Дэвид Леонг.

Он добавляет, что во время сна сознание человека становится менее связанным с логическим мышлением и физическими органами чувств, что открывает возможности для таких путешествий.

Исследователи полагают, что наше сознание может испытывать нечто похожее на квантовую запутанность, когда две частицы влияют друг на друга независимо от расстояния. Это приводит к мысли, что сознание может взаимодействовать с другими версиями нас самих в параллельных вселенных.

Авторы статьи также ссылаются на концепцию коллективного бессознательного, предложенную психологом Карлом Юнгом. Согласно этой идее, у разных версий одного и того же человека может быть общее бессознательное, содержащее инстинкты и воспоминания, передающиеся от поколения к поколению.

«Сны могут быть способом психики подключиться к этому коллективному бессознательному, исследуя общее повествование, выходящее за рамки личного», — отмечают исследователи.

Хотя все эти идеи остаются на уровне гипотез, они позволяют больше понять о природе сновидений. Леонг подчеркивает, что повторяющиеся яркие сны с сильными эмоциями могут переносить людей в их альтернативные версии в параллельных мирах. Например, если вам постоянно снится, что вы застряли в старших классах, это может указывать не только на нерешенные психологические проблемы, но и на то, что в другой реальности вы все еще учитесь и сталкиваетесь с теми же проблемами.

Тем не менее, на данный момент нет эмпирических доказательств, подтверждающих возможность путешествий по альтернативным реальностям во сне. Исследование, опубликованное в журнале Qeios, призывает к дальнейшему изучению повторяющихся снов с яркими образами и сильным эмоциональным откликом, которые могут дать ключ к пониманию нашего сознания и его связи с мультивселенной.