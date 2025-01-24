ЦРУ разрабатывает секретный ИИ для моделирования личностей мировых лидеров

Издание New York Times со ссылкой на бывшего главу ИИ-отдела Пентагона и главного технического директора ЦРУ Нанда Мулчадани сообщило о появлении у разведывательного управления необычного чат-бота. Эта предельно закрытая система, якобы, умеет моделировать личности важных лиц — в первую очередь, лидеров других стран. Но куда важнее не как работает чат-бот, а почему его создали и зачем раскрыли информацию о нем.

Классический способ прогнозирования поступков глав стран на основе глубокого анализа огромного объема данных все еще вне конкуренции. И ЦРУ не от хорошей жизни вынуждено прибегать к составлению виртуальных профилей политиков, которым затем дают свежие разведданные и просят ИИ отвечать на вопросы по ним. Скорость работы возрастает, это бесспорно, но насколько падает точность прогнозов – большой вопрос.

Вся проблема в бюрократии, поясняет Мулчадани, которая во властных структурах США достигла катастрофических масштабов. Особенно ярко это проявляется при попытках поставить передовые технические решения частных структур на службу военным и ЦРУ. Многоуровневая система согласования решений по каждому вопросу выродилась в изощренную форму узаконенного саботажа, из-за чего США по темпам внедрения новых технологий стали уступать многим странам — и особенно Китаю.

Использование ИИ в помощь аналитикам Мулчадани называет своей личной заслугой в борьбе с бюрократией, так как он смог буквально за руку протащить разработчиков нейросетей через ее дебри. И здесь важен не столько результат, сколько реклама – нужно показать коммерческим структурам, что теперь процесс взаимодействия с американскими разведслужбами стал проще и прозрачнее. Это должно помочь ЦРУ привлечь больше новых стартапов, технологий и прорывных решений.Источник — New York Times