 

ЦРУ разрабатывает секретный ИИ для моделирования личностей мировых лидеров

24.01.2025, 9:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Издание New York Times со ссылкой на бывшего главу ИИ-отдела Пентагона и главного технического директора ЦРУ Нанда Мулчадани сообщило о появлении у разведывательного управления необычного чат-бота. Эта предельно закрытая система, якобы, умеет моделировать личности важных лиц — в первую очередь, лидеров других стран. Но куда важнее не как работает чат-бот, а почему его создали и зачем раскрыли информацию о нем.

Классический способ прогнозирования поступков глав стран на основе глубокого анализа огромного объема данных все еще вне конкуренции. И ЦРУ не от хорошей жизни вынуждено прибегать к составлению виртуальных профилей политиков, которым затем дают свежие разведданные и просят ИИ отвечать на вопросы по ним. Скорость работы возрастает, это бесспорно, но насколько падает точность прогнозов – большой вопрос.

Вся проблема в бюрократии, поясняет Мулчадани, которая во властных структурах США достигла катастрофических масштабов. Особенно ярко это проявляется при попытках поставить передовые технические решения частных структур на службу военным и ЦРУ. Многоуровневая система согласования решений по каждому вопросу выродилась в изощренную форму узаконенного саботажа, из-за чего США по темпам внедрения новых технологий стали уступать многим странам — и особенно Китаю.

Использование ИИ в помощь аналитикам Мулчадани называет своей личной заслугой в борьбе с бюрократией, так как он смог буквально за руку протащить разработчиков нейросетей через ее дебри. И здесь важен не столько результат, сколько реклама – нужно показать коммерческим структурам, что теперь процесс взаимодействия с американскими разведслужбами стал проще и прозрачнее. Это должно помочь ЦРУ привлечь больше новых стартапов, технологий и прорывных решений.Источник &#8212 New York Times


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / На месте съемок фильма об Индиане Джонсе обнаружили затерянную гробницу

25.01 / Наша галактика оказалась более древней, чем считалось ранее

25.01 / Рупор кремлевской пропаганды: О средней зарплате в Москве

25.01 / Ученые разработали технологию «атомного редактирования»

25.01 / Загадочные дроны летали над базой ВВС США 17 ночей подряд

25.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия украла у США гиперзвук

25.01 / Учёные из OpenAI создали технологию измерения способности ИИ к автономному обучению

24.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Борьба с китайским развлекательным влиянием

24.01 / В Китае обнаружили нефритового дракона в древней гробнице

24.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Превращение Украины в импортера электроэнергии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика