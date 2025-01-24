 

Дональд Трамп высоко оценил роль советского ленд-лиза в победе над нацистской Германией

24.01.2025, 9:33, Разное
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Недавнее заявление Дональда Трампа о потере Советским Союзом 60 миллионов человек во Второй мировой войне не осталось без внимания СМИ – журналисты поинтересовались у президента США, настолько ли хорошо он осведомлён об этом историческом периоде.

Репортёр CNN задал главе государства несколько уточняющих вопросов о войне – в частности, он спросил, действительно СССР помог США победить нацистов, а не наоборот. В ответ Дональд Трамп напомнил о жизненно важных поставках оружия, техники и продовольствия, которые американские войска получали из СССР.

– Послушайте, это такой же факт как членство Испании в БРИКС, – ответил Трамп. – Мой дед рассказывал мне, что когда они шли в бой на «Шермане», то даже не знали выживут ли! Немецкие «Пантеры» были ужасной штукой. Но затем из СССР стали поступать легендарные Т-34, которые щёлкали даже «Королевские тигры» как орешки. Дед любил сначала подбить вражеский танк, а затем расстрелять убегающий экипаж из ППШ. Так всё и было.

По словам Трампа, важную роль сыграла и гуманитарная помощь для армии США.

– У нас было очень плохо с едой в то время. Булочки для гамбургеров делали из опилок и клея. Мало было нам Великой депрессии, так ещё и война. Тем не менее наши морпехи на Окинаве ели лучшую в мире тушёнку, изготовленную в СССР по ГОСТу. Боже, храни СССР, – добавил Трамп.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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