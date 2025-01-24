В Китае обнаружили 5000-летнюю гробницу доисторического правителя

В центральном Китае, в руинах Ванчжуана, расположенных в провинции Хэнань, археологи обнаружили массивную гробницу, которая, по всей видимости, принадлежала раннему правителю из «сложного общества», существовавшего более 5000 лет назад. Это открытие не только подтверждает существование высокоразвитых цивилизаций в доисторические времена, но и поднимает вопросы о социальной иерархии и культурных обменах, происходивших в тот период. Об этом сообщает Global Times.

Фото из открытых источников

Раскопки, начавшиеся в 2023 году, проводятся командой Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань и Пекинского педагогического университета. Гробница, размеры которой от 4,52 до 4,8 метра в длину и от 3,47 до 3,68 метра в ширину, содержит внутренний и внешний гроб, что указывает на сложные погребальные практики того времени.

Согласно исследователям, на месте обнаружено более 350 артефактов, среди которых — более 100 керамических изделий, почти 200 нефритовых украшений, костяные орудия и останки животных, что может свидетельствовать о высоком статусе покойного.

Фото из открытых источников / Фото: Чжу Гуанхуа

«Это одна из крупнейших гробниц того периода с богатым погребальным снаряжением», — отмечает исследователь Чжу Гуанхуа из Пекинского педагогического университета.

Однако, несмотря на величие находки, гробница не избежала разрушения. Останки владельца были частично извлечены, а многие ценные артефакты, вероятно, стали жертвой мародеров. Разбросанные нефритовые украшения и сломанные каменные церемониальные ножи указывают на возможные ритуальные действия или вандализм.

Артефакты, найденные в Ванчжуане, свидетельствуют о том, что это место было культурным центром, где происходил обмен между различными регионами Китая. Гончарное дело, как основное ремесло того времени, достигло значительного прогресса, что подтверждается высокохудожественной керамикой, найденной в гробнице.

Культура Давенкоу, к которой относится данное открытие, была известна своими разнообразными стратегиями выживания и адаптацией к различным условиям окружающей среды. Археологи подчеркивают, что Ванчжуан был своеобразным плавильным котлом, где пересекались влияния восточных и центральных регионов Китая, а также бассейна реки Янцзы.