Украинские БПЛА атаковали Рязанский НПЗ и множество других целей в РФ

В ночь на 24 января украинские беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод и Ново-Рязанскую ТЭЦ. После атаки были зафиксированы очень сильные пожары. Судя по имеющимся данным, причинен значительный ущерб. Местные власти это не комментируют.

Помимо Рязанской области, ночь на пятницу атакам подверглись Тульская и Московская области, а также приграничные регионы России. Приостановили работу аэропорты Москвы, Казани, Нижнекамска, Пензы, Уфы, Самары, Ульяновска и Саратова.

При этом минобороны РФ заявляет: “В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат: 37 – над территорией Брянской области, 20 – над территорией Рязанской области, 17 – над территорией Курской области, 17 – над территорией Саратовской области, семь – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Московской области, шесть – над территорией Белгородской области, три – над территорией Воронежской области, два – над территорией Тульской области, два – над территорией Орловской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Республики Крым и один – над Москвой”. О каком-либо ущербе официальных сведений нет.