Некоторые люди могут видеть 100 миллионов оттенков

Дальтонизм — явление, знакомое многим: каждый двенадцатый житель и каждая двухсотая жительница в мире сталкиваются с этой генетической особенностью, которая ограничивает восприятие цвета. Однако есть и его полная противоположность — тетрахроматизм, который открывает перед своими обладателями удивительные возможности. Каково это — видеть мир в цветах, недоступных большинству из нас?

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По данным Healthline, среднестатистический человек способен различать около миллиона оттенков. Но тетрахроматы, обладающие уникальной генетической мутацией, могут воспринимать аж 100 миллионов оттенков. Это состояние связано с наличием четвёртой колбочки в сетчатке глаза, что позволяет им лучше различать цвета, особенно оранжевые.

Тетрахромат и преподаватель искусства Кончетта Антико делится своим опытом: «На уроках рисования я всегда спрашивала своих учеников, видят ли они розовый отблеск на камне или красный на краю листа. Все кивали, но лишь позже я поняла, что они были слишком вежливы, чтобы признаться, что не видят тех цветов, которые так ярко воспринимаю я».

Эта история подчеркивает, насколько уникален и в то же время непонятен мир тетрахроматов.

Исследования показывают, что до 12% людей с XX-хромосомой могут обладать тетрахроматией, но не все они способны воспринимать мир так ярко, как Антико. Способность различать цвета зависит от частоты колбочек и наличия четвёртого цветового канала, который помогает мозгу обрабатывать информацию о цветах.

В 2010 году исследование, опубликованное в Journal of Vision, показало, что только один из 24 участников с генетическим вариантом продемонстрировал «тетрахроматическое поведение».

Несмотря на то, что дальтонизм изучен достаточно хорошо, тетрахроматия остаётся загадкой. Мы все еще не знаем, насколько она распространена и как влияет на восприятие. Люди со слабой тетрахроматией могут немного лучше различать оттенки, а обладатели сильной тетрахроматии видят мир в цветах, недоступных остальным.

Если вы подозреваете, что обладаете тетрахроматией, будьте осторожны с обещаниями в Интернете: надежных методов тестирования пока не существует. Хотя исследователи используют ДНК-тестирование для выявления мутаций, это не является окончательным подтверждением наличия тетрахроматии. Для этого требуется специализированное тестирование в условиях лаборатории.

Интересно, что восприятие цвета может меняться даже у людей с обычными тремя колбочками. Примером служит знаменитый спор о платье, которое одни видели как сине-чёрное, а другие — белое и золотое. Это показывает, что восприятие цвета — не только вопрос физиологии, но и индивидуального восприятия, которое может зависеть от языка, на котором мы говорим.

Исследователи работают над созданием специальных очков, которые позволят всем видеть мир так же, как тетрахроматы. Возможно, в скором времени мы сможем взглянуть на мир глазами Кончетты Антико и открыть для себя удивительную палитру цветов, о которой раньше могли только мечтать.