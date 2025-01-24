Ученые изучают экзопланеты в обитаемых зонах звёзд F-типа

В поисках потенциально обитаемых планет исследователи из Техасского университета в Арлингтоне проанализировали звёздные системы F-типа. Астрономы выявили 18 интересных систем, среди которых выделяется планета HD 111998, напоминающая Юпитер и находящаяся в обитаемой зоне.

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Звёзды F-типа, которые являются более горячими и массивными, чем наше Солнце, имеют желтовато-белый цвет и температуру поверхности свыше 10 000 градусов. Они играют ключевую роль в астробиологии благодаря своей высокой светимости и более широким зонам обитаемости, где вода может существовать в жидком состоянии.

Докторант Шаан Патель, профессор Манфред Кунц и профессор Невин Вайнберг, провели детальный статистический анализ существующих звёзд F-типа, используя Архив экзопланет НАСА, который хранит данные о звёздах и экзопланетах. В результате этого они смогли выделить 206 систем, представляющих интерес для дальнейшего изучения.

«Звёзды F-типа часто остаются в тени научных исследований, но они имеют огромный потенциал для создания условий, благоприятных для жизни», — отметил доктор Кунц.

Команда разделила 18 выявленных систем на четыре подкатегории в зависимости от времени, проведённого планетами в зоне обитаемости.

Планета HD 111998, находящаяся на расстоянии 108 световых лет от Земли, всегда находится в зоне обитаемости, что делает её особенно интересной. Хотя сама планета, вероятно, не может поддерживать жизнь, она служит важным примером для понимания экзопланет, на которых может существовать жизнь.

Исследователи также планируют глубоко изучить экзопланеты земной массы и обитаемые экзолуны, вращающиеся вокруг экзопланет-Юпитеров в системах F-типа.

«Наша работа может открыть новые горизонты в поисках жизни вне Земли», — добавил Патель.

Доктор Вайнберг подчеркнул, что успех их исследования стал возможен благодаря труду астрономов, открывших более 5000 экзопланет за последние 30 лет. Это количество позволяет проводить статистический анализ, даже для редких систем, таких как звёзды F-типа.

Вопрос о том, есть ли жизнь на других планетах, остаётся открытым, и, возможно, в недалёком будущем мы получим на него ответ.