Чудо возвращения: женщина пережила клиническую смерть и рассказала об увиденном

В 2021 году 34-летняя жительница Ванкувера (Канада) Эмбер Кавана пережила два инсульта, которые едва не стоили ей жизни. В тот роковой день Эмбер оперативно эвакуировали в больницу на вертолете. По дороге она потеряла сознание и услышала разговор медсестер о том, что ее детям, вероятно, больше не удастся увидеть свою маму живой.

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«Я помню, как открыла глаза, чтобы в последний раз взглянуть на солнце, а затем снова закрыла их и тут же оказалась в другой реальности», — делится Эмбер.

Она увидела себя парящей над своим телом и наблюдала за тем, как ее муж плачет, а дети и родители едут к ней в больницу. Это было необычное состояние — она не ощущала страха, а только любовь и покой.

Эмбер описывает это место как «сад, наполненный невероятной красотой», где она чувствовала траву под ногами и общалась с покойными родственниками, включая бабушку и прабабушку. Ее предки сказали ей, что ей предстоит принять сложное решение: остаться в этом мире или вернуться к своим детям.

«Я понимала, что если останусь здесь, то умру в реальном мире, и моя семья будет страдать», — рассказывает она.

В конце концов, Эмбер решила вернуться. Закрыв глаза, она очнулась в реальном мире.

Следующие две недели она провела в больнице, и ее состояние оставляло желать лучшего. Врачи предупреждали семью, что Эмбер может остаться «овощем» до конца жизни. Но неожиданно она начала двигаться и говорить.

«Мой врач называет меня чудо-пациенткой, потому что мне даже не понадобилась операция, к которой они меня готовили», — радуется Эмбер.

Восстановление заняло около 10 недель, и хотя правая сторона ее тела все еще плохо слушается, жизнь Эмбер вернулась в привычное русло. Она научилась заново ходить и принимать пищу, а ее семья поддерживала ее на каждом шагу. «Это заставило меня по-новому взглянуть на красоту жизни», — говорит она.

Теперь Эмбер не боится смерти, но переживает, что может оставить своих детей слишком рано. «Я хочу увидеть, как они вырастут», — признается она.

Несмотря на все трудности, Эмбер не жалеет о том, что пережила этот опыт. Он дал ей возможность отплакать прежнюю себя и приветствовать новую главу в своей жизни.

«Иногда, когда у меня тяжелый день, я закрываю глаза и вспоминаю, как чувствовала траву под ногами. Я знаю, что приняла правильное решение, и это помогает мне осознать, что мы здесь не просто так», — заключает Эмбер, делясь своим опытом.