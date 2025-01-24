Китайская компания выпустила странного двуногого робота

Хотели бы вы почувствовать себя в роли пилота AT-ST из «Звёздных войн: Возвращение джедая»? Теперь это стало чуть более возможным благодаря новому роботу Tron 1, представленному китайской компанией LimX Dynamics. Этот двуногий робот имеет множество интересных функций и возможностей.

Фото из открытых источников / LimX Dynamics

Tron 1 — это коммерческая версия уникального робота P1, который уже успел удивить зрителей своими способностями передвигаться по сложным природным ландшафтам. В отличие от своих гусеничных «собратьев», Tron 1 обладает компактными размерами и прочной водонепроницаемой конструкцией, что позволяет ему работать в условиях, где другие мобильные роботы не справляются. Подземные туннели, узкие проходы и заболоченные территории — это лишь некоторые из мест, где Tron 1 может продемонстрировать свои навыки.

Основное предназначение нового робота — помощь инженерам в тестировании и исследованиях в области искусственного интеллекта и управления движением. Его устойчивость к ударам и возможность смены конечностей делают его идеальным инструментом для научных экспериментов.

Робот поставляется с тремя сменными ножными панелями, каждая из которых предназначена для различных типов передвижения. «Точка-нога» обеспечивает максимальную маневренность, а «подошва» имитирует человеческую походку. Также есть «колесная» ступня, позволяющая перемещаться по ровным поверхностям на моторизованных колесах, что значительно увеличивает его универсальность.

Технологические характеристики Tron 1 также впечатляют: высота 854 мм, вес менее 20 кг, процессор Intel Core i3 12-го поколения и возможность работы более двух часов на одной зарядке. При этом зарядка занимает всего 1,5 часа. Робот может быть оснащён различными периферийными устройствами – камерами и радарами.