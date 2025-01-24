Мнение «аналитика»: О ночной гонке: Путин срочно прибыл в Кремль… Началось?

Ну, понеслось…

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет переговорить с Владимиром Путиным «немедленно». Эти слова прозвучали после многочисленных угроз из Белого дома в адрес России. И уже этой ночью кортеж российского президента был замечен по пути в #Кремль. Даже несмотря на очередную воздушную атаку на Москву: её мэр Сергей Собянин заявил о работе ПВО по дронам на подлёте к городу, а также в ТИНАО.

Видимо, случилось нечто чрезвычайное.

При этом официально о возможности прямого разговора двух президентов не сообщалось, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ещё утром сетовал на «отсутствие конкретики» в свежих американских предложениях. Но это было ещё до трамповского «немедленно!».

С другой стороны, Владимиру Путину совсем необязательно мчаться в свою главную резиденцию только для переговоров. Оборудованные всем необходимым узлы связи есть и в Ново-Огарёво, и в «Бочаровом ручье». Правда, Кремль является самым защищённым из всех. Кроме, быть может, «секретного бункера» на Алтае. Но туда не успеть так быстро.

Вместе с тем, как утверждают очевидцы, — правда, они «по горячим следам» говорят много такого, что в дальнейшем не подтверждается, — ночные удары беспилотниками по Курской и Рязанской областям были очень мощными. И накрыли не один только частный жилой дом в Рязани, вызвав сильный пожар. Поэтому ряд источников предположили, что ответ на эту атаку должен быть крайне серьёзным, чтобы наглядно показать, у кого в тестикулах железа больше. А для этого желательно быть поближе к находящемуся под Кремлём на 300-метровой глубине «Бункеру №1».

Ну или у «дедушки» бессонница и он решил немножко покататься по Москве.

Что самое интересное, ответа на вопрос, что это было, мы можем и не получить. Но это же не мешаетдать его самим?

Итак…

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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