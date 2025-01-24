 

Может ли подо льдом на Марсе скрываться жизнь: выясняют ученые НАСА

24.01.2025, 2:25, Разное
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Несмотря на отсутствие явных доказательств существования жизни на Марсе, новое исследование НАСА теперь нацелено на обнаружение микробной жизни на Красной планете. Ученые НАСА предполагают, что под слоями замёрзшей воды на поверхности Марса могут скрываться потенциальные обители для простейших форм жизни.

Фото из открытых источников

С помощью компьютерного моделирования исследователи продемонстрировали, что солнечный свет способен проникать через водяной лёд, создавая условия для фотосинтеза в неглубоких лужах талой воды, расположенных под его поверхностью. На Земле подобные лужицы изобилуют жизнью — водорослями, грибами и цианобактериями, которые используют солнечную энергию для своего существования.

«Если мы ищем жизнь во Вселенной, марсианские ледяные поверхности — одно из самых доступных мест для этого», — отмечает ведущий автор исследования Адитья Хуллер из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии.

На Марсе существуют два типа льда: замёрзшая вода и замёрзший углекислый газ. В своей статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, Хуллер и его команда описывает водяной лед, образовавшийся из снега, смешанного с пылью, в результате ледниковых периодов на планете. Этот древний снег со временем превратился в лёд, сохранив в себе вкрапления пыли.

Интересно, что пыль, находящаяся во льду, может создать условия для образования подземных водоёмов. Тёмные частицы пыли поглощают солнечный свет, что может привести к нагреванию и таянию льда на глубине нескольких метров. Это открытие ставит под сомнение традиционные представления о том, как ведёт себя лёд на Марсе.

Тем не менее, среди ученых продолжаются споры о том, может ли лёд действительно таять на поверхности Марса, учитывая его тонкую атмосферу. Однако под слоем пыли и снега, как показывает опыт Земли, лёд может таять изнутри, создавая карманы с талой водой, что может поддерживать жизнь.

«Это распространённое на Земле явление», — отмечает соавтор исследования Фил Кристенсен из Университета штата Аризона. Он подчеркивает, что плотный снег и лёд могут действовать как теплица, позволяя солнечному свету нагревать внутренние слои.

Исследователи предполагают, что водяной лёд, который может образовывать подземные бассейны, находится в тропиках Марса, между 30 и 60 градусами широты. В будущем Хуллер планирует воссоздать в лаборатории образцы пылевого льда с Марса для более детального изучения.


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