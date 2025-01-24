 

Трамп – “Было бы здорово, если бы иранскую проблему удалось решить без ударов по нему Израиля”

24.01.2025, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 23 января, что соглашение по ядерной программе с Тегераном позволило бы США не поддерживать удары Израиля по ядерным объектам в Иране.

Это заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста после церемонии подписания указа о публикации секретных материалов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которая проходила в Овальном кабинете. Репортер спросил Трампа, поддержит ли он удар Израиля по ядерным объектам Ирана. “Ясно же, что я не буду отвечать на этот вопрос”, – заявил Трамп и добавил: “Было бы очень здорово, если бы эту проблему удалось решить, не прибегая к крайним мерам… Надеюсь, Иран заключит соглашение, а если нет – я думаю, это тоже нормально”.

Не вдаваясь в подробности, Трамп сообщил, что в ближайшие дни встретится с различными “высокопоставленными лицами” для обсуждения иранского досье.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / В Тунисе мужчина поджег себя перед зданием синагоги

24.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1066-й день войны

24.01 / “Группа Кремний ЭЛ” подтверждает атаку БПЛА, работа предприятия в Брянске приостановлена

24.01 / Российские беспилотники атаковали цели в Украине, есть жертвы

24.01 / Трамп подписал указ о рассекречивании материалов по убийствам Дж.Кеннеди, Р.Кеннеди и М.Л.Кинга

24.01 / Украинские БПЛА атаковали Рязанский НПЗ и множество других целей в РФ

24.01 / Речь Трампа в Давосе – повышение расходов стран NATO, прекращение войны в Украине “через нефть”

24.01 / Собянин сообщил об отражении атак украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

23.01 / Прокурор МУС намерен запросить ордер на арест лидеров “Талибана”

23.01 / Суд признал антиконституционным указ Трампа об ограничении права на гражданство США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика