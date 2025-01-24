 

Неопознанные объекты в космосе: «Роскосмос» обнаружил загадочные тела вблизи спутника Intelsat-33e

24.01.2025, 0:30, Разное
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Госкорпорация «Роскосмос» пояснила о необычной находке на околоземном пространстве: группа из около 20 неопознанных объектов была зафиксирована вблизи спутника Intelsat-33e. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале организации.

Фото из открытых источников

Объекты были обнаружены с помощью Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в космосе. По предварительным данным, появление этих тел произошло 19 октября, в тот же день, когда оператор спутника Intelsat рассказал о его отключении из-за потери источника питания.

Космические аппараты, находящиеся ближе всего к Intelsat-33e, включают российские телекоммуникационные спутники «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», а также гидрометеорологический спутник «Электро-Л». Специалисты Роскосмоса активно собирают координатную информацию для уточнения параметров орбит этих неопознанных объектов, чтобы оценить возможные риски для российских спутников.

Спутник Intelsat-33e, запущенный в космос 25 августа 2016 года, использовался для предоставления телекоммуникационных услуг в таких регионах, как Европа, Африка, Ближний Восток, Азия и Австралия. Однако, по словам инженеров компании Boeing, которая занималась его производством, шансы на восстановление работы этого спутника крайне малы.


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