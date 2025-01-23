Прокурор МУС намерен запросить ордер на арест лидеров “Талибана”

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан намерен добиваться выдачи ордера на арест высокопоставленных представителей правящего в Афганистане движения “Талибан” из-за ограничения прав женщин.

Карим Хан утверждает: есть основания полагать, что Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада и глава судебной системы Абдул-Хаким Хакани виновны в преступлениях против человечности. Решение о выдаче ордеров будут принимать судьи МУС.

Оба несут ответственность за преступное преследование афганских девочек и женщин, а также лиц, не соответствующих их представлению о гендерной идентичности и тех, кого “Талибан” считает союзником девочек и женщин”.