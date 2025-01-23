Как тибетские женщины преодолевают нехватку кислорода, выяснили ученые

На высоте свыше 3600 метров над уровнем моря, в суровых условиях Тибетского нагорья, женщины на протяжении более 10 000 лет не только выживают, но и успешно воспитывают потомство. Новое исследование, проведенное под руководством профессора Синтии Болл из Университета Кейс Вестерн Резерв, обнаруживает уникальную физиологическую адаптацию тибетских женщин к жизни в условиях низкого содержания кислорода.

Фото из открытых источников

В исследовании приняли участие 417 женщин в возрасте от 46 до 86 лет, проживающих в Верхнем Мустанге, Непал. Ученые собрали данные о репродуктивной функции, физиологических показателях и образцах ДНК, чтобы понять, как организм этих женщин справляется с хроническим дефицитом кислорода и как это влияет на количество рождённых детей.

Результаты показали, что у женщин с наибольшим числом рождённых детей наблюдается уникальный профиль характеристик крови и сердца, который обеспечивает эффективную транспортировку кислорода к клеткам. Интересно, что уровень гемоглобина у этих женщин был близок к среднему по популяции, но при этом их кровь имела более высокую насыщенность кислородом. Это означает, что тибетские женщины нашли способ поддерживать баланс между потребностью в кислороде и нагрузкой на сердце, избегая негативных последствий, связанных с повышенной вязкостью крови.

Как отметила Болл, «это пример продолжающегося естественного отбора». Тибетские женщины эволюционировали таким образом, чтобы удовлетворять потребности организма в кислороде, не перегружая сердечно-сосудистую систему. Также исследование выявило важный ген EPAS1, который, как считается, произошёл от денисовцев — древних гоминидов, что подчеркивает богатую историю адаптации человека к сложным условиям.

Полученные данные могут помочь в разработке методов лечения заболеваний, связанных с гипоксией, таких как хроническая обструктивная болезнь легких или проблемы, с которыми сталкиваются альпинисты и астронавты.

Кроме того, исследование позволяет больше узнать об эволюции человека и его способностях адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Как подчеркивает Болл, «изучение адаптаций таких популяций позволяет нам лучше понять процессы эволюции человека». Это знание может оказаться особенно важным в условиях глобальных изменений климата, когда человечество сталкивается с новыми экологическими вызовами.