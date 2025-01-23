Рупор кремлевской пропаганды: Установка для роевого запуска БПЛА “Куб”

Концерн "Калашников" смотрит в будущее.

«Калашников» впервые представит в Абу-Даби сверхманевренные управляемые боеприпасы роевого применения

Концерн «Калашников» представит новый разведывательно-ударный комплекс с управляемыми боеприпасами «КУБ-СМ» (СМ – сверхманевренный) на международной конференции и выставке вооружений IDEX-2025, которая будет проходить в г. Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля 2025 года.

В состав комплекса входят как управляемые боеприпасы (УБ) в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК, всего – 14 штук), так и разведчик-ретранслятор на базе беспилотного летательного аппарата (БЛА-Р) в ТПК (всего – 2 штуки). Оба вида летательных аппаратов стартуют поочередно из пусковой установки, размещенной в боевой бронированной машине. Взлет беспилотников – газодинамический из ТПК.



Управляемый боеприпас доставляет многофакторную боевую часть носителем УБ к цели для ее поражения. БЛА-Р выполняет наблюдение и разведку местности, а также ретрансляцию информации от УБ к наземной станции управления и обратно.

Боевая бронированная машина обеспечивает размещение боевого расчета, одного боекомплекта УБ и БЛА-Р, оборудования для подготовки и применения боекомплекта, а также их передвижение на марше, при следовании на огневую позицию и обратно.

Комплекс предназначен для ведения мобильных боевых действий и поражения небронированной и легкобронированной военной техники, элементов командных пунктов дивизий, батальонов, батарей, дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК), включающих автомобили с радиоэлектронными средствами (РЭС) и живую силу в средствах индивидуальной бронезащиты; объектов противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО, ПРО), радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (РЛС ЗРК войсковой ПВО, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС разведки наземных движущихся целей), объектов тылового обеспечения, стартовых позиций комплексов с БЛА противника, вражеских самолетов (вертолетов) вне укрытий на аэродромах (площадках) базирования.

Комплекс «КУБ-СМ» обеспечивает боевое применение сверхманевренных управляемых боеприпасов в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, при ветре с порывами до 15 м/с.

https://t.me/kalashnikovnews/3186?s – цинк

Это одно из магистральных направлений. Пакетный пуск БПЛА роевого типа.

Далее необходимо дорабатывать системы обмена информацией внутри роя и внедрения эффективного машинного зрения для автоматического поражения целей.

Сама концепция уже активно развивается, особенно у китайцев.

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Источник: Colonel Cassad

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