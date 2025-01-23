 

МТС разработала комплекс, выявляющий майнинговые фермы

23.01.2025, 20:40, Разное
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Российским оператором МТС, который занимается не только предоставлением услуг сотовой связи и домашнего интернета, но и различными IT-технологиями, получен патент на перспективную систему EnergyTool, анализирующую энергопотребление.

Новая система может определять аномальные показатели расхода электроэнергии, применяя искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения. Из таких аномалий цифровые майнинг-фермы заметно выделяются, и комплекс от МТС способен даже определить их точное местоположение.

EnergyTool в реальном режиме ведет контроль абонентских приборов по учету расхода энергии, определяя точки, где их показания явно некорректны. Затем эти объекты анализируются системой с указанием на признаки, которые характерны для хищений энергии в больших объемах, и показываются на карте.

Также говорится о том, что за прошлый год комплекс EnergyTool обнаружил не одну сотню майнинговых ферм — по их количеству среди всех российских регионов наиболее отличились Северный Кавказ с Иркутской областью.

Учитывая, что одна ферма может расходовать огромное количество электроэнергии, которого запросто хватит на годовое снабжение городского района, ущерб от их работы выглядит очень серьезным.Источник &#8212 МТС


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