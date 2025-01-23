Посол Израиля – РФ содействует в освобождении заложников не только с российским гражданством

В четверг, 22 января, российский сайт РБК опубликовал интервью с Симоной Гальперин, послом Израиля в Москве. В этом интервью обсуждается ситуация с заложниками, удерживаемыми в секторе Газы, и усилия по их освобождению.

На вопрос журналистов, какую роль сыграла РФ в том, что Александр Труфанов был включен в список заложников, освобождаемых на первом этапе, было ли это некой уступкой российскому правительству со стороны ХАМАСа, Симона Гальперин отвечает отрицательно. “Я должна признаться, что нет. То, что он включен в список, не вызвано действиями Российской Федерации. Хотя мы и работали над вопросом освобождения заложников, включая Труфанова, и у меня были долгие переговоры с российской стороной. Но нет, он был включен в этот список уже с самого начала наших переговоров с ХАМАС”.

Гальперин рассказывает о том, что Израиль работает с Россией не только над освобождением заложников с российским гражданством. Она упоминает в качестве примера выходца из Донбасса Максима Харкина, мать которого обратилась за российским гражданством после того, как он был захвачен в заложники. “Мы работаем [с российскими властям] по Максиму Харкину и еще двум заложникам, чьей судьбой озабочена Российская Федерация. Я не буду раскрывать их имена. Но мы очень надеемся, что российская сторона сможет в этом по-настоящему помочь. Я искренне верю в то, что если российская сторона достаточно настойчиво этого потребует, то сможет содействовать освобождению этих трех заложников”, – говорит израильская дипломат.

На вопрос о том, участвует ли РФ в содействии второму этапу сделки, посол Гальперин говорит, что есть другие посредники, которые работают над сделкой – США, Египет и Катар. “С Россией мы работаем конкретно по трем заложникам, которых, как мы верим, РФ может помочь освободить при помощи своих отношений с ХАМАС. РФ не участвует в переговорах. Но РФ может воспользоваться своей позицией, чтобы добиться возвращения этих трех заложников домой”, – говорит дипломат.

Отвечая на вопросы о будущем сектора Газы, Симона Гальперин несколько раз повторяет, что ХАМАСа там не будет, как бы ни развивались дальнейшие события и вне зависимости от того, сорвется ли второй этап сделки или нет. Она также говорит о том, что Израиль не стремится вновь оккупировать сектор Газы. “Я думаю, что ради палестинцев не в меньшей степени, чем ради израильтян, надо освободить Газу из плена ХАМАС”, – говорит она, и этими словами заканчивается интервью.