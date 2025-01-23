 

ГАИ получила распоряжение ставить на учёт автомобили JAC как «а/м Москвич сборки КНР»

23.01.2025, 19:33, Разное
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Госавтоинспекция будет ставить на учёт автомобили марки JAC под другой маркой – по распоряжению правительства они отныне официально называются «а/м Москвич сборки КНР».

Соответствующий запрос в кабинет министров, как утверждается, сделали Минпромторг и правительство Москвы. Решение уже приветствовали на московском автозаводе «Москвич» – по словам начальника отдела маркетинга Алексея Крутикова, это позволит «развеять вредные мифы».

– Само по себе появление автомобилей JAC на наших дорогах вызывало у людей ряд неправильных реакций: начинались досужие разговоры, изучение эмблем, сравнения, домыслы о том, что наш «Москвич» – это якобы и есть JAC… Этим объясняются скромные пока продажи, но в правительстве в ситуацию вникли и пошли навстречу, – сказал он.

Маркетолог добавил, что находились даже люди, которые «брали «Москвич» на бесплатный тест-драйв, а потом шли и покупали JAC, потому что из-за таможенных особенностей он стоит на 300-400 тысяч дешевле». Подобное поведение он считает мошенничеством со стороны покупателей и «предательством отечественного производителя».

Главный конструктор АО «Москвич» Лю Хэй в свою очередь от комментариев отказался.

Как утверждают источники газеты «Коммерсант», выдвигалось также предложение «заворачивать» авто марки JAC на техосмотре, если на них установлена символика китайского, а не отечественного производителя, но от идеи пришлось отказаться – из-за несоблюдения обязательств неназванным иностранным поставщиком сейчас наблюдается временный дефицит эмблем для «Москвича».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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