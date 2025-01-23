Кошки «подслушивают» наши разговоры и быстро учатся языку, обнаружили ученые

Кошки живут рядом с людьми уже около 12 000 лет, и за это время они не только стали нашими верными спутниками, но и, похоже, научились внимательно наблюдать за нашим общением. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Абадзу в Японии, открывает удивительные факты о когнитивных способностях наших домашних любимцев: оказывается, кошки могут ассоциировать слова с конкретными предметами и изображениями быстрее, чем наши дети. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Фото из открытых источников

Исследования предыдущих лет уже показывали, что кошки способны следовать указаниям человека, распознавать вызывающих доверие людей и даже запоминать имена знакомых как кошек, так и людей. Однако новое исследование под руководством когнитивного психолога Сахо Такаги позволило выяснить, насколько глубоко кошки могут понимать человеческий язык.

«Я был очень удивлён, потому что это означало, что кошки могли подслушивать разговоры людей и понимать слова без какого-либо специального обучения с использованием поощрений», — делится своими впечатлениями Такаги.

Однако вопрос о том, могут ли кошки «учиться» другим человеческим словам так, как это делают собаки, остается открытым.

Для проверки языковых способностей кошек исследователи использовали методику, ранее применявшуюся для изучения развития речи у младенцев. В ходе эксперимента 31 кошку поместили перед ноутбуком, на котором показывались анимации, а также звучала аудиодорожка с произнесением придуманного слова их хозяином. Каждой кошке показывали две короткие анимации с соответствующими звуковыми сигналами.

Результаты эксперимента оказались впечатляющими: большинство кошек начали ассоциировать слова с изображениями уже после четырех испытаний, что значительно быстрее, чем это происходит у детей. Когда кошкам показывали изображения с «неправильными» звуками, они проявляли недоумение и дольше смотрели на экран, демонстрируя способность к быстрой ассоциации.

«Некоторые кошки даже смотрели на экран с расширенными зрачками во время переключения». — отмечают авторы исследования. «Это говорит о том, что кошки обращают внимание на то, что мы говорим в повседневной жизни, и пытаются понять нас больше, чем мы предполагаем».

Хотя результаты исследования впечатляют, важно отметить, что между экспериментами с кошками и младенцами есть ключевые различия, которые не позволяют напрямую сравнивать их способности. Например, младенцам давали односложные слова, в то время как кошки слышали более сложные трехсложные слова, произнесенные их хозяевами.

Открытие того, что кошки могут улавливать ассоциации между словами и образами, подчеркивает их высокие когнитивные способности. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут глубже понять, как различные виды общаются и воспринимают информацию.