Мнение: Столкновение с СВО

Сегодня впервые столкнулся с СВО лично. Как ни странно, до сих пор – за почти три года! – я не сталкивался с ней напрямую, так, чтобы потери были среди реально знакомых и близких людей. И вот случилось: узнал, что недавно там погиб сын моего старого друга, моего однокурсника и даже одногруппника. Там даже пара – муж и жена, поженились, когда мы все учились на одном курсе психфака. Обоих я очень хорошо знаю.

И вот – погиб сын. Парню было 23 года. Причем подписал-то контракт только что – в октябре. Я спрашивал – как же так? Зачем он подписывал?! Говорят, что практически обманули. Сейчас это такой типа “бизнес” – сдавать людей на СВО, услуга оплачивается, и неслабо: приведи “добровольца” на подписание – получаешь комиссионные. Тот же принцип, который используют банки при распространении своих карточек. “Подпиши трех своих друзей на наши карточки – получишь три тысячи рублей на счет!” – как пишут банки. Тут только порядок сумм другой.

Появился, мол, какой-то “доброхот”, уговорил пойти “подписаться” всю их компанию, клялся-божился, что “все схвачено”, на фронт не попадешь, через три месяца дома будете, собрал целую группу друзей, все пошли вместе – ну и попали сразу по полной, “не знаем, кто там вам чего обещал”.

Во вторник похороны. Вот так.