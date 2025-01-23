 

Юру Борисова номинировали на “Оскар” за роль в фильме “Анора”

23.01.2025, 18:00, Разное
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Академия кинематографических искусств и наук США объявила список претендентов на премию “Оскар”. К радости поклонников российского кино в него вошел и наш соотечественник Юра Борисова. Он будет представлен в номинации “Лучшая мужская роль второго плана” за своего персонажа в картине “Анора”. Сам фильм также номинирован на звание лучшего. Среди конкурентов Борисова – знаменитые актеры, такие как Гай Пирс, Эдвард Нортон, Киран Калкин и Джереми Стронг.

Российские знаменитости не остались в стороне от этого грандиозного кинособытия и поделились своим впечатлением от успеха Юры Борисова. Ксения Собчак даже предположить этого не могла. Она поздравила актера и добавила, что искусство, действительно, не имеет границ. Яна Чурикова тоже не ожидала такого быстрого успеха, но порадовалась за номинанта.

Фильм “Анора” вызвал настоящий ажиотаж в Голливуде. История о романтической связи между богатым русским парнем и танцовщицей из клуба покорила публику, а главные герои фильма Марк Эйдейльштейн, Юра Борисов и Майки Мэдисон мгновенно стали популярными. Их отметили даже такие звезды, как Анджелина Джоли, которая неоднократно подходила к актерам на различных мероприятиях, чтобы выразить свой восторг от их работы над проектом.

Важно упомянуть, что ранее Юрий Борисов уже был номинирован на премию “Золотой глобус” за свою роль в фильме “Анора”. Несмотря на прогнозы многих экспертов, награду тогда получил Киран Калкин.


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