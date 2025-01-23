Мнение «аналитика»: О методе аналогий… Как Трамп нагнёт Путина?

Хотя «новый старый» американский президент Дональд #Трамп и не выполнил обещания в 24 часа прекратить «украинский кризис», за дело он взялся бодро. Уже трижды призвал своего российского визави Владимира Путина «заключить сделку». Причём на третий раз сопроводил этот призыв угрозами. «Мы можем сделать это по-хорошему или по-плохому. По-хорошему всегда лучше. Заключайте сделку. Не должно быть больше потерянных жизней», — написал он в своей соцсети Trust. А иначе, мол, #США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что #Россия продаёт Соединённым Штатам и их союзникам.

Угроза явная и сильная. Игнорировать невозможно.

Разумеется, #Кремль тут же заверил Вашингтон в готовности Владимира Путина к личной встрече с Дональдом Трампом. Дескать, присылайте свои конкретные предложения. Будем посмотреть.

Ух! Вот что значит сильный лидер. Вот как действует концепция «мир через силу». Трамп — стронг, #Байден — мямля!

Тем более, что на стороне ныне действующего американского президента уже есть один успешный кейс «миротворчества». Дональд #Трамп ещё не успел повторно принести президентскую присягу, а уже выполнил предвыборное обещание «замирить» Израиль и ХАМАС. Буквально за день до инаугурации Тель-Авив и «бородачи в тапках» заключили сделку. Потому что президент-элект чётко заявил: если мира не будет до того, как он вернётся в Белый дом, на палестинцев обрушится «вся военная мощь» Соединённых Штатов. А это ведь не шутки. И те — дрогнули.

Правда, на Россию, ядерную державу, обрушивать «всю мощь» как-то стрёмно. Однако этого и не надо. Можно ведь ввести тарифы и пошлины. Например, на главную экспортную статью РФ в Америку — уран…

Упс! Оказывается, «мямля» Джо Байден уже сделал это, тихонько подписав указ о запрете импорта урановой продукции из РФ. Ну, с некоторыми «исключениями», которые будут действовать до января 2028 года. Можно убрать и эти исключения: американские атомщики как-нибудь перетопчутся. Но это — из пушки даже не по воробьям, а по мошкаре. Объёмы там на несколько сотен миллионов долларов в год.

И так, в сущности, по всем пунктом копеечного российско-американского товарооборота, составляющего примерно 1-2% всей внешней торговли России.

Тут само собой вспоминается, что обещая обрушить «гнев и пламя» на ХАМАС, Дональд Трамп выкрутил руки всё же Тель-Авиву. В обмен на возврат нескольких заложников и прекращение огня Израиль обязался выпустить из тюрем больше тысячи палестинских террористов, отвести свои войска из Газы и открыть доступ поставкам гуманитарной помощи в сектор.

И в «сделке» Россия-Украина будет так же?

Открыто пригрозив одному, Дональд Трамп «прогнёт» совсем другого?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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