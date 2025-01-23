 

Нападение на юге Лондона, ранены пять человек

23.01.2025, 17:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На юге Лондона, в Беддингтоне, в районе Кройдон, около магазина Asda мужчина, вооруженный ножом, ранил пять человек, пишет издание London Standard со ссылкой на экстренные службы.

По словам свидетелей, преступник подошел к пункту выдачи посылок и заявил, что работает в компании Argos, охранник пытался его остановить и был ранен. Затем злоумышленник атаковал других людей, случайным образом выбирая жертв.

Пять пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Мотивы действий преступника выясняются.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / В Тунисе мужчина поджег себя перед зданием синагоги

24.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1066-й день войны

24.01 / “Группа Кремний ЭЛ” подтверждает атаку БПЛА, работа предприятия в Брянске приостановлена

24.01 / Российские беспилотники атаковали цели в Украине, есть жертвы

24.01 / Трамп подписал указ о рассекречивании материалов по убийствам Дж.Кеннеди, Р.Кеннеди и М.Л.Кинга

24.01 / Украинские БПЛА атаковали Рязанский НПЗ и множество других целей в РФ

24.01 / Речь Трампа в Давосе – повышение расходов стран NATO, прекращение войны в Украине “через нефть”

24.01 / Собянин сообщил об отражении атак украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

24.01 / Трамп – “Было бы здорово, если бы иранскую проблему удалось решить без ударов по нему Израиля”

23.01 / Прокурор МУС намерен запросить ордер на арест лидеров “Талибана”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика