Нападение на юге Лондона, ранены пять человек

На юге Лондона, в Беддингтоне, в районе Кройдон, около магазина Asda мужчина, вооруженный ножом, ранил пять человек, пишет издание London Standard со ссылкой на экстренные службы.

По словам свидетелей, преступник подошел к пункту выдачи посылок и заявил, что работает в компании Argos, охранник пытался его остановить и был ранен. Затем злоумышленник атаковал других людей, случайным образом выбирая жертв.

Пять пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Мотивы действий преступника выясняются.