Дело Джорджа Флойда возвращено в суд на повторное рассмотрение

Верховный суд США переосмотрит дело Джорджа Флойда, погибшего в 2020 году при задержании. Американца обвинили в торговле наркотиками и оказании сопротивления при аресте.

В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 20 лет тюрьмы посмертно.

Практика вынесения посмертных обвинительных приговоров существует в США с 1843 года, когда обвинённого в покушении на лидера местного Ку-Клукс-Клана Рон Рэйнольдс посмертно признали виновным, эксгумировали тело и перезахоронили на территории тюрьмы. Суд рассмотрит дело по ходатайству нового генпрокурора США Пэм Бонди, которая считает, что дело Флойда имело политическую окраску.

– Судьи приняли оправдательный приговор под давлением движения Black Lives Matter*. Сейчас мы должны пересмотреть дело, обеспечив подлинное правосудие, и в том числе пересмотреть вопрос о виновности полицейских в гибели Флойда и выплате им компенсаций за незаконное лишение свободы, – сказала Бонди.

*признано экстремистским и запрещено в РФ

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