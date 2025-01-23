Ученые выяснили, как Земля получила материалы для зарождения жизни

Недавние исследования, проведенные учеными из Кембриджского университета и Имперского колледжа в Лондоне, позволили выяснить, как на нашей планете появились летучие вещества — ключевые компоненты, необходимые для зарождения жизни. Исследователи пришли к выводу, что именно наличие этих веществ могло сыграть решающую роль в формировании условий, благоприятных для жизни на Земле.

Фото из открытых источников

Летучие вещества, среди которых выделяются шесть основных элементов, необходимых для существования живых организмов, а также вода, имеют уникальную характеристику: они испаряются при относительно низких температурах. Например, цинк, на который обратили внимание ученые, начинает испаряться при температуре около 950 °C. Этот элемент был выбран не случайно — его уникальный состав в метеоритах позволяет определить его источники.

Исследования показали, что значительная часть цинка на Земле пришла из различных областей нашей Солнечной системы. Примерно половина этого элемента прибыла с объектов, находящихся за пределами орбиты Юпитера, в то время как другая половина пришла из более близких к Земле источников. Эти источники называются планетезималями — протопланетами, которые не успели сформироваться в полноценные планеты.

Интересно, что в ранней Солнечной системе многие из этих планетезималей подвергались воздействию жесткого космического излучения. Из-за этого воздействия летучие вещества испарялись и улетали в космос. Ученые предположили, что смогут определить возраст источников цинка, который был найден на Земле. Их модели показали, что около 90% цинка на нашей планете было привнесено именно теми планетезималями, которые не подвергались высокому уровню радиации. Это означает, что их летучие вещества остались нетронутыми и смогли доставить на Землю жизненно важные материалы.

Теперь ученым предстоит провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как аналогичные процессы могли повлиять на другие летучие вещества, попавшие на раннюю Землю. Также интерес представляет возможность применения этой модели к другим планетам, таким как Марс, и экзопланетам, находящимся за пределами Солнечной системы.

Исследования показывают, что для зарождения жизни на Земле должно было произойти множество событий, и каждое из них имело значение. Это открытие подчеркивает сложность условий, необходимых для появления жизни в других уголках Вселенной.