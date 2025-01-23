На севере Великобритании объявлен красный уровень опасности из-за шторма “Эовин”

Красный уровень опасности вводится с утра 24 января на побережье Шотландии и Северной Ирландии в связи с надвигающимся на Британские острова штормом “Эовин”. Порывы ветра достигают 160 километров в час. Ветер несет дождь и мокрый снег.

В Северной Ирландии останутся закрытыми учебные заведения. Жителей предупреждают, что им лучше оставаться дома. Ожидается нарушение транспортного сообщения, возможен ущерб черепичным крышам.

Метеорологи полагают, что шторм будет самым мощным за последние десятки лет. На побережье Уэльса, юго-западной и западной Англии уровень опасности будет желтым. Ожидаемая скорость ветра – 90 километров в час.