«Назад в будущее»: Как культовый фильм предсказал технологии будущего

Когда в 1989 году на экраны вышел фильм «Назад в будущее», зрители были удивлены интересным взглядом на 2015 год. Сегодня, спустя 35 лет, мы можем оценить, насколько точными оказались предсказания этой культовой классики в отношении технологической эволюции. Об этом сообщает Mail Online.

Фото из открытых источников / Кадр из фильма «Назад в будущее»

21 октября 2015 года, согласно сюжету фильма, Марти Макфлай и Док Браун возвращаются в Хилл-Вэлли после путешествия во времени из 1985 года. В этих сценах зрители увидели летающие автомобили, ботинки с самозашнуровывающейся обувью и другие футуристические устройства. Несмотря на то что путешествие на «Делориане» во времени остается фантастикой, исследователи утверждают, что в «Назад в будущее» больше научных фактов, чем вымысла.

Фото из открытых источников

Одним из самых впечатляющих предсказаний фильма стали гарнитуры виртуальной реальности. В сценах, где семья Макфлая использует массивные очки для выхода в интернет и телефонных звонков, мы видим нечто, что стало реальностью лишь спустя десятилетия. Первые коммерчески доступные VR-гарнитуры, такие как Oculus Rift, появились только в 2016 году, но современные устройства, такие как Apple Vision Pro, более точно отражают то, что показано в фильме.

Еще одним замечательным предсказанием являются голографические технологии. В фильме Марти сталкивается с гигантской голографической акулой в кинотеатре «Челюсти 19». Сегодня голограммы используются в шоу, таких как Abba Voyage, где виртуальные проекции артистов выступают вместе с живыми музыкантами. Хотя голограммы еще не стали повседневной практикой в кинотеатрах, их развитие идет полным ходом.

Фильм также предсказал появление мобильных платежей. В одной из сцен Марти использует устройство, напоминающее современный iPad, для пожертвования на сохранение часовой башни. Идея отправки денег через интернет, когда-то казавшаяся футуристичной, стала обычным делом с появлением PayPal и бесконтактных платежей.

Биометрические системы идентификации, такие как сканеры отпечатков пальцев, также нашли свое место в нашем мире. Хотя первая коммерческая модель с такой технологией появилась только в 2004 году, сегодня практически каждый смартфон оснащен функцией распознавания лица или отпечатка пальца.

Однако не все предсказания «Назад в будущее» сбылись. Ховерборды, которые стали символом футуристического транспорта, все еще остаются мечтой. Современные попытки создать подобные устройства сталкиваются с серьезными ограничениями. Летающие автомобили, которые должны были стать повседневной реальностью, также пока далеки от осуществления, хотя некоторые компании работают над концепциями, которые могут изменить наше представление о транспорте в ближайшие годы.

После прибытия в будущее Док рассказывает Марти: «Я пошел в клинику омоложения, где мне сделали полностью натуральную косметическую операцию! Они убрали несколько морщин, восстановили волосы, поменяли кровь и добавили мне добрых 30-40 лет жизни. Они также заменили мне селезенку и толстую кишку».

Идея клиник омоложения, где можно было бы продлить жизнь и вернуть молодость, также остается в области фантазий. Хотя учёные работают над методами, которые могут продлить жизнь, реальная возможность операции по возврату молодости пока недостижима.

Несмотря на некоторые несбывшиеся мечты, фильм наталкивает нас на размышления о будущем. Возможно, через 35 лет мы увидим, как многие из оставшихся нереализованных фантазий станут реальностью.