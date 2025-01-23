Трамп приказал деактивировать все комплексы Starlink в зонах боевых действий

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий использование американских систем связи в зонах, где ведутся активные боевые действия.

На практике это означает прекращение работы всех комплексов Starlink как с украинской, так и с российской стороны.

Илон Маск в свою очередь написал в соцсети X, что всё было подготовлено заблаговременно и комплексы отключат в течение 24 часов. Такое решение, по его словам, поспособствует скорому наступлению мира.

– Отсутствие связи Starlink значительно ослабит способность обеих сторон вести боевые действия и подтолкнёт их к мирным переговорам – это то, чего мы добиваемся вместе с президентом Трампом и здравомыслящей частью человечества, – объявил он.

Новая администрация США также намерена вводить санкции против всех, кто поставляет оружие «тем или иным сторонам конфликта». На практике это может означать не только усиление санкционного давления на КНДР, но и введение беспрецедентных ограничений против европейских компаний и правительств.

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