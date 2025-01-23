Что произойдет, если сверхновая взорвется на расстоянии 326 световых лет от Земли

Ученые из Института Кипра представили пугающий сценарий, который может стать реальностью для нашей планеты. Если сверхновая звезда взорвется на расстоянии всего 326 световых лет от Земли, мощный поток гамма-лучей может пронзить нашу атмосферу, погубив все живое. Об этом рассказывает РЕН ТВ.

Фото из открытых источников

Согласно прогнозам исследователей, такие космические катастрофы происходят раз в миллион лет, и предсказать, когда произойдет следующая, невозможно. Поэтому исследователи ставят перед собой задачу предвидеть все возможные последствия и разработать стратегии выживания для человечества в условиях безжизненной Земли.

Руководитель группы моделирования системы Земли Центра исследований климата и атмосферы Института Кипра Теодорос Христудиас объяснил, что при взрыве звезды произойдет ионизация в 100 раз сильнее текущего уровня. Это приведет к резкому увеличению потерь озона в стратосфере, что, в свою очередь, создаст катастрофические условия для жизни на планете.

Космическое излучение, увеличенное в стократном размере, может иметь необратимые последствия.

«Если гамма-лучи все-таки попадут на поверхность Земли, это станет катастрофой, о которой мы даже не можем представить», — заявил директор Центра коммерческого космоса Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва Антон Дорошин.

Он подчеркнул, что энергия, которую принесет гамма-всплеск, сопоставима с энергией, выделяемой Солнцем за всю его жизнь.

«На каждом гектаре поверхности Земли взорвется ядерная бомба», — добавил он.

В случае такой катастрофы реки, озера и океаны закипят, а уровень радиации станет настолько высоким, что дышать станет невозможно.

«Есть предположение, что подобная ситуация произошла порядка 440 миллионов лет назад, что и привело к одному из массовых вымираний на планете», — уточнил Дорошин.