Что произойдет, если сверхновая взорвется на расстоянии 326 световых лет от Земли
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Ученые из Института Кипра представили пугающий сценарий, который может стать реальностью для нашей планеты. Если сверхновая звезда взорвется на расстоянии всего 326 световых лет от Земли, мощный поток гамма-лучей может пронзить нашу атмосферу, погубив все живое. Об этом рассказывает РЕН ТВ.
Фото из открытых источников
Согласно прогнозам исследователей, такие космические катастрофы происходят раз в миллион лет, и предсказать, когда произойдет следующая, невозможно. Поэтому исследователи ставят перед собой задачу предвидеть все возможные последствия и разработать стратегии выживания для человечества в условиях безжизненной Земли.
Руководитель группы моделирования системы Земли Центра исследований климата и атмосферы Института Кипра Теодорос Христудиас объяснил, что при взрыве звезды произойдет ионизация в 100 раз сильнее текущего уровня. Это приведет к резкому увеличению потерь озона в стратосфере, что, в свою очередь, создаст катастрофические условия для жизни на планете.
Космическое излучение, увеличенное в стократном размере, может иметь необратимые последствия.
«Если гамма-лучи все-таки попадут на поверхность Земли, это станет катастрофой, о которой мы даже не можем представить», — заявил директор Центра коммерческого космоса Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва Антон Дорошин.
Он подчеркнул, что энергия, которую принесет гамма-всплеск, сопоставима с энергией, выделяемой Солнцем за всю его жизнь.
«На каждом гектаре поверхности Земли взорвется ядерная бомба», — добавил он.
В случае такой катастрофы реки, озера и океаны закипят, а уровень радиации станет настолько высоким, что дышать станет невозможно.
«Есть предположение, что подобная ситуация произошла порядка 440 миллионов лет назад, что и привело к одному из массовых вымираний на планете», — уточнил Дорошин.
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